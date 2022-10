Las armas "cola de pescado" causaron la extinción de la megafauna en Sudamérica

Pérez aseguró que encontraron evidencia de que las puntas "cola de pescado" se usaron para matar megafauna / Foto: Prensa Conicet.

Investigadores del Conicet determinaron, que su uso desencadenó el proceso de extinción de la megafauna en Sudamérica.Se trata deque de acuerdo a un estudio científico publicado este martes en la revista Scientific Reports del grupo Nature, fueron las que causaron la desaparición de los mamíferos de gran tamaño durante el Pleistoceno, período ubicado entre 2.600.000 y 11.500 años atrás.Los autores del trabajo,explicaron a Télam que en aquel momento habitaban en Sudamérica "felinos, osos, pecaríes, elefantes, perezosos, armadillos, caballos, camélidos, cérvidos y otros ungulados nativos que desaparecieron de manera repentina entre 13.000 y 12.000 atrás".En un trabajo reciente,y no los cambios climáticos y las alteraciones en la vegetación ocurridos luego de la última glaciación, fueron el factor desencadenante del colapso masivo de estos animales de gran porte.Concretamente, mostraron que, la población de megafauna inició un repentino colapso poblacional. Alrededor de 1000 años después, desaparecieron, al mismo tiempo la megafauna y las puntas cola de pescado."El año pasado publicamos con Iván un trabajo en el que mostramosTambién encontramos que esas armas aparecieron exactamente en las regiones donde más cantidad y diversidad de megafauna había", contó Prates.Sostuvo que "más allá de lo contundente de este estudio","si estas sofisticadas armas fueron verdaderamente pensadas, diseñadas y empleadas para cazar estos animales"."Un problema importante que teníamos era que, aún si fueron los humanos con sus "puntas cola de pescado" los responsables de las extinciones,, por ejemplo cuerpos con puntas clavadas", graficó el antropólogo.Detalló quey, además, porque por el tamaño de los animales, los humanos probablemente sólo transportaron a los campamentos la carne y no los huesos, que son lo único que se preserva"."Por todos estos motivos pensamos que para validar aún mas nuestra idea sobre las extincionesY eso es lo que hicimos en el trabajo nuevo", aseveró Prates.Para esa evaluación,especialista en el estudio de puntas de proyectil de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien Prates y Pérez realizaron el estudio publicado este martes, que refuerza el rol central de la predación humana en las extinciones."Asumiendo que las "puntas cola de pescado" fueron una tecnología clave y determinante para que los humanos puedan cazar megafauna y desencadenar su colapso poblacional,desde el punto de vista funcional, y no solo espacial y temporal", narraron.Para eso,atrás a partir del análisis de la efectividad y capacidad de daño de 127 puntas colas de pescado y unas 303 de otros tipos de puntas contemporáneas e inmediatamente posteriores a las cola de pescado de distintos puntos del continente americano.También se estudiaron las características de las puntaspara la caza en los diferentes momentos y regiones."La investigación concluyó que, como las especies de megafauna extintas -mastodontes, megaterios, caballos americanos, entre otros- debido a la mayor capacidad de daño frente al resto de las puntas tempranas", dijo Prates.El profesional añadió que "otra señal de que las puntas se diseñaron y usaron para megafauna es que(por ejemplo la región pampeana y sur de Brasil) y menor donde las especies eran mas pequeñas (como la Patagonia)".En el artículo, Prates, Pérez y Rivero también mostraron"posiblemente porque la fabricación de armas tan eficientes demandaba un costo injustificado para presas menores disponibles a partir de ese momento, como guanacos, vicuñas y ciervos".Por último, lograron comprobar que las puntas que reemplazaron a las "cola de pescado" luego de las extinciones de megafauna (puntas Tuina en Andes, triangulares medianas en Patagonia, Ayampitín en sierras centrales y Pay Paso en Uruguay)para las que fueron utilizadas."En definitiva, los resultados del estudio revelan quey refuerzan la hipótesis de que los seres humanos tuvieron un efecto directo y significativo sobre su extinción", concluyó Prates.