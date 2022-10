Carlos Moreno: "Buenos Aires necesita transformarse para regenerarse"

Carlos Moreno es el impulsor del modelo de las "Ciudades de los 15 minutos".

El modelo se aplicó en París, está en fase de implementación en otras urbes como Barcelona, donde se lo conoce como "Superblock" o "Supermanzanas", y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pretende aplicarlo en la Ciudad de Buenos Aires.

El, impulsor del modelo de las "Ciudades de los 15 minutos", en el que las personas cuentan con todos los servicios de la infraestructura social en un área de proximidad sin necesidad de desplazarse a grandes distancias, sostuvo que "hay que combatir la facilidad de 70 años dedicados a los autos y al cemento".En unasobre el cambio climático que culminó este viernes, el experto reconoció que "siempre hay resistencias" entre vecinas y vecinos frente a los cambios urbanos; pero llamó a "trabajar" en "elde efecto invernadero.Moreno comenzó a trabajar en el concepto de proximidad en 2010 a partir de la teoría de las "Ciudades Vivas" de la divulgadora científica Jane Jacobs y lo aplicó en París pocos años atrás durante el mandato de la alcaldesa Anne Hidalgo.El modelo también está en fase de implementación en otras urbes como Barcelona, donde se lo conoce como "Superblock" o "Supermanzanas" y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pretende aplicarlo en la Ciudad de Buenos Aires.El concepto alude a la idea de tener una proximidad basada en servicios; que a través de una accesibilidad a pie o en bicicleta las personas puedan satisfacer las necesidades principales en circuitos cortos; que haya calles para las personas y no para los autos.A su vez, el modelo propone seis elementos clave: un alojamiento en condiciones dignas, un trabajo sin grandes desplazamientos, las compras de circuito corto, la salud de proximidad, la educación y la cultura, y el poder tener espacios públicos abiertos.Independientemente de la talla de la ciudad, sea chica o grande, esas seis funciones sociales se pueden incorporar en distintos lugares. Y si se logra balancear la ciudad en su conjunto para ofrecer en todas partes esos seis servicios de una manera máxima, finalmente poco a poco dejamos de desplazarnos todos esos kilómetros.Hablamos de regenerar ciudades en medio de una violenta crisis ecológica, de una violenta crisis económica y de una violenta crisis social. Y lo planteo como una vía para imaginar nuevas ciudades con respecto al clima con una reducción de las emisiones de carbono manejando proximidades que eviten los desplazamientos.Lo que hemos observado en el mundo desde que lanzamos este tema con la alcaldesa de París (la socialista Anne Hidalgo), en 2019, es que la pandemia hizo que redujéramos las necesidades que satisfacemos de manera no sustentable. Y ahora con la guerra de Ucrania, no tenemos energía, no tenemos gas. Y los gobiernos les dicen a las personas que no trabajen todos los días yendo al lugar de empleo y que hagan sus compras en comercios cercanos. Todo esto está validando nuestro modelo que es independiente del tamaño de la ciudad.No es lo mismo un proceso sin la participación de los ciudadanos por que se necesita que cambien su mentalidad frente a la manera de relacionarse con la ciudad y que consideren que el vecindario hay que cuidarlo, no hay que dañarlo y mantenerlo limpio y que los parques son un bien común.Buenos Aires es un gran ejemplo de una metrópolis que necesita transformarse para regenerarse con esas proximidades. Rodríguez Larreta y la ministra (de Ambiente y Espacio Público, Clara) Muzzio han sido receptivos a este cambio de modelo y son grandes impulsores.Siempre digo que en las grandes ciudades como Buenos Aires hay una cierta temporalidad en la transformación. Es un trabajo de largo plazo, no es una varita mágica y se necesita organizar una perspectiva de trabajo conjunto para que los cambios se hagan.Siempre hay resistencias porque las ciudades son complejas y porque hay muchas diferencias políticas y también por sectarismo. La gente no quiere que le cambien las costumbres. Cuando ven que una calle está cerrada y no pueden pasar con su auto, les toca aprender que es mejor que vayan en bicicleta, en subte o a pie. Entonces hay que combatir la facilidad de 70 años de urbanismo dedicado a los autos, al cemento, y a la gasolina, y eso es un cambio de chip que se necesita trabajar.