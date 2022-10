Cancillería buscará asistir a un argentino detenido en Mali

Según la tía del joven viajero, los familiares no tienen contacto con él y desconocen cómo está

La Cancillería organiza unacon el objetivo de brindar asistencia a unque permaneceen ese país africano, al que ingresó con su pasaporte vencido, según informaron fuentes oficiales y de la familia.La misión diplomática está programada para la próxima semana, aunque aún, indicaron a Télam fuentes de la Cancillería.Se trata de, quien está preso desde mayo en una cárcel de la ciudad de Kayes, luego de ser detenido cerca de la frontera con Senegal por tener el pasaporte vencido y no poder acreditar lugar de residencia ni ocupación estable para estar en el país.“No tenemos ningún tipo de información ni sabemos cómo está Nicolás más allá de tener contacto con el asistente social de la cárcel que me dice que está bien”, dijo Karina Lombardo, tía de Bossié, en diálogo con el canal TN.Al respecto, añadió que el joven sabe que su familia está al tanto de su situación y contó que su sobrinoEn ese sentido, detalló que, estando en Marruecos, se le venció el pasaporte, luego viajó a Senegal y en mayo decidió cruzar a Mali, donde ingresó con el documento vencido, lo que derivó en su detención.Según Lombardo, los familiares no tienen contacto con el joven y desconocen cómo está., agregó la tía.