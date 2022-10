Investigan a un religioso por el abuso sexual de una niña en un colegio de Río Negro

Colegio Ceferino Namuncurá, de la ciudad de Cinco Saltos.

Un integrante de la Congregación de los Hermanos Maristas es investigado por unen Río Negro, a partir de una denuncia del papá de una niña que asiste a un colegio que pertenece a esa comunidad religiosa católica, y se espera que el próximo 31 de octubre la víctima realice su declaración en Cámara Gesell, informó a Télam un vocero del Ministerio Público de esa provincia."El jueves 13 de octubre el padre de una alumna del Colegio Ceferino Namuncurá, de la ciudad de Cinco Saltos, realizó una denuncia contra un hombre de la congregación por abuso sexual. Hubo intervención de un equipo integrado por una psicóloga, una psicopedagoga y una trabajadora social de la Oficina de Atención a la Víctima, que determinó que está en condiciones de hacer una Cámara Gesell", dijo a Télam Gabriel Lamas, del equipo de comunicación del Ministerio Público (MP) de Río Negro.El vocero agregó queLa denuncia se hizo pública esta semana en medios de esa provincia y la congregación emitió un comunicado a través de la(ACI), informe "que es el oficial", señaló a Télam un consultor de esa comunidad religiosa.En esa nota, Gonzalo Santa Coloma, hermano -nombre que en el catolicismo se da a frailes y religiosos que no son sacerdotes- marista, informó que el denunciado "es el hermano marista Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejero General del Instituto que nació en Madagascar y reside en Roma".Ramandimbiarisoa, de 60 años, está visitando distintas instituciones que pertenecen a la Congregación en Argentina, entre ellas, el colegio Namuncurá, lugar del hecho que se denunció.Cuando el padre de la niña hizo la denuncia, intervino el fiscal adjunto de Cinco Saltos, Leandro López."El fiscal se puso en contacto con el colegio cuyas autoridades informaron que la persona denunciada estaba en Neuquén. El hombre se presentó en la comisaría de Cinco Saltos, se notificó sobre el inicio de la causa y el delito que se le imputa; informó que su domicilio es en Roma, es decir que no reside en el país. Como el delito que se le imputa contempla penas de cumplimiento condicional, se le pidió que notifique donde permanecerá, informó su recorrido, era ubicable y dejó vías de contacto para ser convocado" mientras sigue la investigación, detalló el vocero del MP.El religioso denunciado está en, aseguró el representante marista.Santa Coloma añadió que se "ha nombrado a una abogada que represente al hermano Sylvain, dados los requerimientos judiciales que implica su situación"."Dicha letrada no está para abogar por la inocencia del hermano, sino para garantizar que la investigación se canalice correctamente y los derechos de la niña sean preservados y recompuestos", concluyó.