Videojuegos de fútbol y el Mundial, una historia de pasiones

Juan Pablo Veiga, vicepresidente de Business Planning and Operations de la empresa argentina de videojuegos etermax. Foto: Leo Vaca.

Etermax creó el famoso juego Preguntados, un éxito a nivel mundial. Foto: Leo Vaca.

Los videojuegos que hicieron historia

El Kick Off para la Commodore 64 VER VIDEO

En los 2000 la Nintendo 64 ya contaba con el Mia Hamm Soccer 64, dedicado a la liga de fútbol femenino estadounidense y donde las voces también estaban representadas por mujeres. Si bien fue el primero dedicado al fútbol femenino, los videojuegos de fúbol siguen estando dominados por ligas masculinas. La diversidad de género sigue siendo una tarea pendiente.



Mia Hamm Soccer para Nintendo 64 VER VIDEO







Pro Evolution Soccer 2021 VER VIDEO

El streaming, las pantallas y los esports

El fútbol encontró en los videojuegos otra historia de pasión, además de la que despierta la Copa Mundial. El deporte más buscado en Google y YouTube evolucionó en calidad y temáticas: desde el, en la consola Commodore Amiga y la Atari ST, con gráficos simples y perspectiva cenital, hasta el, en la Nintendo 64, dedicado a la liga de fútbol femenino estadounidense. Cuáles son las claves del juego en la historia de los clásicos de fútbol.Cuando una persona juega desarrolla habilidades"Al tener el juego un objetivo, una narrativa, un desafío, una recompensa, lo que te está proponiendo es sumergirte a esa historia e incorporar aprendizajes", describió en diálogo con Télam Juan Pablo Veiga, Vicepresidente de Planificación y Operaciones de etermax Brand Gamification.En un juego una persona "pierda vidas, tiene que hacer una misión y lo que sucede, de alguna manera al ser un ámbito controlado, es que va a seguir jugando para superar ese objetivo", explicó el directivo de la empresa argentina de videojuegos que creó, entre otros títulos, el exitosoDe hecho, contó, hay compañías que tienen herramientas para los procesos de selección y contratación de trabajadores, donde se ven las habilidades de una persona mediante un juego.El concepto que engloba a estas acciones es el de laque se puede trasladar a diferentes áreas, como Recursos Humanos pero también al Marketing. Se pueden desarrollar filtros de realidad aumentada en redes sociales, en donde se viralice un mensaje a través del juego. Una trivia para el lanzamiento de algún producto, ejemplificó.¿Qué pasa con el fútbol? La habilidad para un juego como el FIFA, por ejemplo, no pasa por jugar al fútbol, sino por cuán hábil es la persona a la hora de plantear el partido, su velocidad o flexibilidad mental, explicó.Y lejos de pensar que "una persona juega aislada", con los esports (deportes electrónicos) y los espacios de Discord (un servicio de mensajería),, reflexionó."Hoy la audiencia dees de 550 millones de personas y estamos viendo la primera parte de todo lo que se viene", afirmó.En los años 70, surgieron versiones deque intentaban representar el deporte, pero fue en 1979 que el primer videojuego de fútbol como tal surgió: se trataba de, desarrollado para la Intellivision, de acuerdo con una investigación de etermax.La primera gran revolución del género llegó en 1989 con, en la Commodore Amiga y la Atari ST. Un simulador de fútbol con perspectiva cenital que introdujo elementos no vistos hasta ese momento: lesiones, tarjetas, control de la pelota con dificultad.Cuatro años después llegaría el legendariodesarrollado por EA Sports paralo que cambió la historia de los videojuegos deportivos.Con el lanzamiento de Internationaldeen 1994, comienza a gestarse lo que a principios de los 2000 será una de las más grandes competencias en los videojuegos: los(como pasó a llamarse el juego) vs. losdeDesde entonces el mercado de los juegos de fútbol, principalmente en consolas, está dominado por este enfrentamiento entrecon cada vez más calidad gráfica y realismo en la representación de los jugadores.Pero, con el reciente quiebre entre EA y la FIFA y la decisión de Konami de hacer de eFootball un free-to-play (juegos que en principio se pueden jugar de forma gratuita), queda ver cómo se reconfigurará este ecosistema en el futuro."Hoy vamos a ver un partido del Mundial y en simultáneo va a haber streamers que van a estar comentándolo, y gente que va a verlo con el celular como segunda pantalla", comentó VeigaEs decir, el Mundial va a multiplicar las pantallas durante la partida y en posteriores videos editados. Por ejemplo, las reproducciones de videos en YouTube relacionados con fútbol que incluyen la palabra "en el título aumentaron más del 50% en América Latina, del 2020 al 2021.El crecimiento de la industria de los juegos se está acelerando por la gran participación de los jugadores más jóvenes (de 13 a 17 años) que pasan aproximadamente un 40% más de tiempo en entornos de videojuegos que en cualquier otra forma de medios, incluidas las redes sociales, la música y la televisión, de acuerdo a un informe reciente de la consultora global Bain & Company.En comparación con los jugadores un poco mayores (de 18 a 34 años), las generaciones más jóvenes "esperan pasar más tiempo en mundos virtuales, más tiempo con juegos de realidad virtual y aumentada, y más tiempo viendo deportes electrónicos", según ese reporte.La FIFA reconoce hace tiempo la importancia y el lugar de los videojuegos. Desde 2004 se disputa la, una competición de esports de fútbol, que hoy lleva el nombre deDe acuerdo con la consultora Newzoo en 2022, los ingresos en esports llegarán a 1.384 millones de dólares a nivel global.