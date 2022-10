La alcaldesa de Barcelona subrayó la necesidad de regular el mercado inmobiliario en las ciudades

Foto: Julián Álvarez.

"Soy profundamente municipalista porque entendemos que las ciudades son el sitio para plantarle cara a los grandes retos a los que nos enfrentamos en este siglo"

"Desde el gobierno de Barcelona pudimos evitar miles de desalojos, obligar a los emprendedores inmobiliarios a preservar para fines sociales el 30 por ciento de las nuevas viviendas que se construyen, establecimos impuestos a las propiedades vacías, y establecimos un mecanismo por el cual cualquier operación de compra-venta de inmuebles debe ser notificada previamente al ayuntamiento"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, subrayó este jueves la necesidad de que el estado regule el mercado inmobiliario en las grandes ciudades para garantizar el derecho a la vivienda y afirmó que "la democracia necesita de la movilización popular, aún más en gobiernos progresistas", al participar de una conferencia en el Centro Cultural Kirchner (CCK)., en la que representantes de un más de un centenar de ciudades de todo el mundo advirtieron sobre la necesidad de acelerar las acciones para reducir el calentamiento global y se comprometieron además a crear 50 millones de puestos de trabajo verdes antes de finalizar la década.En ese marco l, organizado en el CCK y en el que fue acompañada por la periodista y documentalista Ana Cacopardo; la diputada nacional Natalia Zaracho; el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz y Juan Rub, presidente del Centro del Estudiantes del colegio Juan B. Justo; mientras que la actividad contó con la participación de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.Colau sostuvo que "en Barcelona éramos muchos los que nos habíamos formado en el activismo social y en las luchas y manifestaciones en contra de los desalojos compulsivos de aquellos que no podían pagar sus hipotecas, y en determinado momento comprendimos que no íbamos a dar el salto de escala necesario para conseguir resultados si no era canalizando toda esa lucha en una herramienta política que nos permitiese trasformar la realidad para proteger derechos y libertades de los más vulnerables"."Soy profundamente municipalista porque entendemos que las ciudades son el sitio para plantarle cara a los grandes retos a los que nos enfrentamos en este siglo; reducir las desigualdades, luchar contra el cambio climático, y el resto de esos grandes retos se concretan en gran parte en las grandes ciudades", subrayó.La funcionaria recordó: "Yo venía con esa conciencia de haber tenido la institución siempre más bien como enemiga aunque hubieran gobiernos más o menos progresistas porque siempre trataban la participación ciudadana como un engorro o veían la movilización ciudadana como como un enemigo; para nosotros es exactamente al contrario, la democracia no avanza si no hay movilización ciudadana gobierne quién gobierne, pero especialmente si hay gobiernos progresistas necesitamos más participación ciudadana que nunca porque sino no hay manera de contrarrestar esos poderes fácticos no que llevan tantas décadas o siglos gobernando en las sombras"."Desde el gobierno de Barcelona pudimos evitar miles de desalojos, obligar a los emprendedores inmobiliarios a preservar para fines sociales el 30 por ciento de las nuevas viviendas que se construyen, establecimos impuestos a las propiedades vacías, y establecimos un mecanismo por el cual cualquier operación de compra-venta de inmuebles debe ser notificada previamente al ayuntamiento que tiene la prioridad para comprar la propiedad, lo que salvó muchas viviendas de alquiler y también desalentó operaciones en las que se hacían figurar valores por debajo de los del mercado", detalló., en 2014 fundó Guanyem Barcelona, la plataforma política que en 2015 ganó las elecciones en la ciudad. En 2019 fue reelecta alcaldesa.Sus políticas se han centrado en el fortalecimiento de la participación ciudadana, en la lucha contra las desigualdades, el derecho a una vivienda digna y el impulso de un modelo más sostenible de ciudad. El feminismo, la reivindicación de las diversidades y la solidaridad también ocupan un espacio central en su propuesta.