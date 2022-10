Jóvenes científicos advierten sobre la crisis climática

Carina Cortassa, Gustavo Josué Monzón, Francisca Echevarria y y Jonathan Muñoz Tabora (Foto: Leo Vaca).

Gustavo Josué Monzón (Foto: Leo Vaca).

Francisca Echevarria y Jonathan Muñoz Tabora (Foto: Leo Vaca).

(Foto: Leo Vaca).

Realizar investigaciones sobre la emergencia climática, reducir las brechas de género y desarrollar una mejor articulación entre la industria y la academia son algunos de los temas que plantearonen el panel inaugural de laque comenzó este miércoles en la ciudad de Buenos Aires.El evento es organizado por el, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (), y tiene como objetivo "reforzar los vínculos" entre investigadores y responsables políticos para afrontar los desafíos en ciencia para Iberoamérica.El encuentro comenzó este miércoles en el Auditorio de OEI Argentina (Paraguay 1583) con el panel "Jóvenes Investigadores", y se extenderá hasta mañana en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270), donde tendrá lugar la conferencia magistral de, Premio Nobel de Física en 2012.Del primer panel participaron tres jóvenes investigadores de Latinoamérica: el hondureño, becario del programa+ de la OEI, la chilena Francisca Echevarría de la Universidad de Chile y el argentino, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.Durante la charla, los jóvenes expusieron sus proyectos de investigación y coincidieron en la importancia de que los Estados avancen en"En mi país no tenemos acceso al doctorado", aseguró, de Honduras, quien cursa sus estudios de posgrado sobre energías renovables y movilidad eléctrica gracias al programa de becas de la OEI.El joven se encuentra realizando su tesis doctoral sobre los estándares mínimos de desempeño energético para América Central en la Universidad Federal do Pará de Brasil.afirmó Muñoz Tabora e indicó que todos los países deben implementar medidas que prohíban la venta de motores eléctricos no eficientes.Por su parte,remarcó que hay "temas urgentes que dependen de la investigación, como la emergencia climática".Como nutricionista, su tema de estudio son los elementos extraídos de subproductos agroindustriales como la cáscara de la granada, que es "muy útil por sus compuestos bioactivos antioxidantes".En su investigación del doctorado, logró obtener un polvo a partir de la cáscara que puede ser adicionado a los alimentos.En este sentido, la científica subrayóy señaló que en Chile hay una "fala de articulación entre la industria y la academia", al tiempo que advirtió sobre la carencia de financiamiento para fomentar la inserción de jóvenes investigadores.Por otro lado, insistió en la necesidad de reducir la brecha de género en Ciencia y Tecnología y afirmó que"Las mujeres ingresan, pero no se mantienen o no aumentan su jerarquía académica", agregó y sostuvo que el enfoque de género tiene que "ir más allá de tener una mujer en el equipo".En tanto,, estudiante argentino de nutrición, indicó queEn ese sentido, Monzón expuso que uno de los impedimentos para comenzar a investigar es que "para acceder a becas lo primero que miran es el promedio"."La primera brecha es que sos un número, una cantidad de papers y no ven la integridad de la persona", sostuvo el ganador de la primera edición de #HilandoCiencia, un concurso de la OEI que busca reconocer la labor de científicos iberoamericanos en la divulgación de sus investigaciones a través de creativos hilos de Twitter.El trabajo por el que fue premiado es una investigación sobre los efectos de la restricción de alimentos y agua por aislamiento en el sistema reproductor que evidenció una alteración de la función ovárica.Los paneles continuarán durante este miércoles y jueves con científicos, académicos, funcionarios del gobierno nacional y especialistas internacionales que disertarán sobre cuestiones como la economía y su impacto en la ciencia y la tecnología, la necesidad de inversión en Investigación y Desarrollo, y el desafío de acoplar la ciencia con la producción.Este jueves el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,, entregará el