Qué buscan los jóvenes en YouTube: "fandom", creatividad y videos sin cliché

El 65% de la Generación Z asegura que el contenido que es personalmente relevante para ellos es más importante que el contenido del que hablan muchas otras personas, según un informe de YouTube.

Comunidad

Video viral: la caída de Edgar VER VIDEO

Fan profesional y fandom

Aviones en Heathrow tratando de aterrizar con fuertes vientos. VER VIDEO

Memes

Una versión de 8 bit de "Mi bebito fiu fiu" VER VIDEO

Creatividad multiformato

Entre los años 2000 y 2010, la cultura digital se definió en gran medida por, el surgimiento de un nuevo tipo dey un consumo más generalista de internet. Pero la tendencia hoy cambió: las experiencias se volvieron más personalizadas y según intereses, los viralesy se dio una explosión de jóvenes creadores con unEn los últimos cinco años nuevos formatos de video produjeron cambios en las tendencias de laque diopaso unaEsto implica los jóvenes ya no buscan ni producen sobre "aquello de lo que habla todo el mundo", sino de lo que les interesa y resulta relevante. Además, comparten pasiones de nicho en comunidad y no encasillan los memes en un formato.Estos datos surgen del, que la plataforma presentó este jueves durante una rueda de prensa de la que participó Télam. Allí Karla Agis, gerente de Cultura y Tendencias para Canadá y Latinoamérica de YouTube, realizó una "radiografía de este ecosistema".YouTube analizó a creadores y espectadores de la Generación Z para ver cómo están impulsando la evolución de las tendencias. Para el informe, hizo encuestas en más de 10 países y analizó cientos de tendencias para encontrar lo que destaca en laEntre algunas de las cifras encontró que el, y que elpara ellos es más importante que el contenido del que hablan muchas otras personas.Los videos virales individuales, como el famoso, se destacaron en el pasado pero hoy están jugando un rol menos central. En las, indica el informe, las audiencias y los creadores priorizan los momentos que les importan a ellos y a sus vidas. Lo viral tiene hoy un interés particular.Muchos usuarios jóvenes "dejan atrás el cliché" y buscan temas, sin importar que no sea de su época. El 55% de la Generación Z asegura que consume contenidos que nadie más en su círculo cercano encuentra interesante. La categoría, en la que se reflota alguna canción u objeto del pasado, está entre temáticas que suman más pasión, como también losy los contenidos deUno de las categorías que encontró el informe es la deSon grupos de personas que participan activamente en una identidad o interés compartido online, con cada vez más influencia. Toman pasiones de nicho y las convierten en experiencias compartidas más grandes.En YouTube existen comunidades alrededor de todo, desde coreografías, colecciones de relojes y reseñas de fragancias. Y también sobre aviones: hay más de 10 mil millones de vistas a videos sobre vuelo de aviones en 2021.Por ejemplo, cuando la tormenta Eunice azotó en el Reino Unido, en febrero del 2022, el Creador de TVgrabó los aviones entratando de aterrizar con fuertes vientos. La transmisión se volvióviéndolo en vivo y millones de personas vieron la repetición.Un fenómeno mediático clave de los últimos cinco años fue el surgimiento delLa mayoría de los principales canales de YouTube son en realidad personas que son grandes apasionadas de algo en específico, con una exploración más profunda y matizada de los temas.Lo que está pasando ahora, comentó Agis, es que las propias comunidades de creadores y espectadores comprometidos se están convirtiendo en el lente a través del cual entendemos la cultura pop en sí. Un ejemplo es elde, en donde la artista da su perspectiva sobre la técnica de su canción, legitimando estos espacios deLosson comunidades de fans en torno a una identidad o un interés común. Antes solían ser una consecuencia del entretenimiento. pero hoy en día son fundamentales para la experiencia de él.El 61% de la Generación Z, cita el informe, se describe comoy en este terreno se destaca el kpop . Los crecientes formatos de fans incluyen videos sobre como iniciar su propio canal de fans de K-Pop, que acumulan millones de vistas. De hecho, Las disqueras de K-Pop incluso comenzaron a lanzar estos videos como contenido oficial.Producir y consumir contenido remixeable/ mezclado/ combinado, en forma de, es una forma importante en que la Generación Z y losparticipan en la cultura pop, describió Agis. Uno de los ejemplos más populares de los últimos meses, citó la directiva, es el remix musical de. Este meme traspasó los formatos se convirtió en un remix musical con versiones por perritos, una andina, otra japonesa, una balada en 8 bits y una potente versión metalera.El 63% de la Generación Z siguió una o más cuentas de memes en los últimos 12 meses, y el 57% concuerda con que les gusta cuando las marcas participan en memes.El 59% de la Generación Z está de acuerdo con que usan aplicaciones de formatos cortos de videos para descubrir cosas de las que luego ven versiones más largas. En esta línea, Agis reflexiona que en el futuro las tendencias importantes surgirán de la creatividad