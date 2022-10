La Catedral de Santiago del Estero, la primera del país, conserva imágenes del SXVI y XVII

"Es la primera catedral que se funda en el actual territorio argentino", dijo el subsecretario de Cultura y Turismo de la Capital / Foto Emilio Rapetti

Sus antecedentes de creación se remontan a partir de 1565 y 1570 y la llegada del Fray Francisco de Victoria en 1581/ Foto Emilio Rapetti

La Catedral es un Monumento Histórico Nacional / Foto Emilio Rapetti

/ Foto Emilio Rapetti

/ Foto Emilio Rapetti

/ Foto Emilio Rapetti

/ Foto Emilio Rapetti

/ Foto Emilio Rapetti

La Catedral Basílica de Santiago del Estero como sede episcopal es la más antigua del país, ya que sus antecedentes de creación, y conserva imágenes "del siglo XVI y XVII que están puestas a la devoción, no están conservadas en un museo, sino que son imágenes a la que la gente va a rezarles y eso es importante", explicó un experto en la víspera del Día Internacional de las Catedrales., explicó a Télam el subsecretario de Cultura y Turismo de la Capital, arquitecto Rodolfo Legname.Si bien detalló que el actual edificio emplazado frente a la plaza Libertad, en la ciudad capital, "es la quinta catedral que tenemos como edificio, pero es la primera institución catedral del país", e incluso explicó que "también en Santiago del Estero es la primera consagración de un obispo del territorio argentino".Legname indicó que la primera edificación construida e instituida como catedral se desconoce el lugar exacto de la ciudad santiagueña donde se erigió, aunque "hipotéticamente se deduce que la vieja ciudad estaba en la zona del parque Aguirre, muy encima del río (Dulce) por eso cuando el río avanzaba había grandes inundaciones" y eso afectaba a la catedral supuestamente ubicada en la zona, por lo cual fue trasladada y construida como templo cinco veces., comentó Legname.En ese sentido dijo que éste "hace una exportación de tejidos y sombreros al Brasil, un 2 de septiembre, que es cuando se celebra el Día de la Industria Nacional, y cambio de pago de la producción le ofrecen 120 negros", a lo que dijo que algo inimaginable en estos tiempos, en que "una producción de mano de obra indígena fuera pagada con esclavos, pero eso es parte de nuestra fundación e historia también".A la vez comentó que la catedral santiagueña "sufrió diversos avatares, la primera fue una inundación, Santiago del Estero sufre tres inundaciones en el siglo XVII, una fue en 1612, otra en 1622 y luego 1672, y cada vez que se inundaba la ciudad, la iglesia sufría algún tipo de trastorno".La cuarta catedral se construyó cuando la ciudad fue trasladada."La ciudad que fundó Aguirre no es la que vivimos nosotros actualmente, esa ciudad se mueve en 1702 y se construye la nueva catedral en la zona de calle Libertad y Tucumán, en donde hoy hay locales comerciales, pero esta va a ser destruida en 1817 por un terremoto muy grande", indicó Legname."Con ese terremoto, según consta en las actas capitulares, las casas se caen, salen chorros de agua desde la tierra y duran casi 7 días los temblores, y eso deja a la catedral en ruinas", contó.Es así que porEn 1817, según expresó Legname, la catedral "va a ser reconstruida por Manuel Taboda y en 1874 terminan la nueva catedral, que es la que conocemos ahora"."La construyen los hermanos Nicolás y Agustín Cánepa, que eran de una empresa constructora de italianos muy prestigiosa, que ya había construido la casa de gobierno y había refaccionado algunas series de edificios en varias provincias", sostuvo., comentó.Es así que luego se modifica y cambia la fachada de la catedral santiagueña, "antes estaba en un color rosado oscuro y tenía una especie de peinetón con el escudo de la Virgen del Carmen, todo eso se reemplaza por el actual Cristo a todas las naciones y se coloca un revoque llamado estilo parís", detalló.A nivel arquitectónico, el edificio es italianizante "porque está hecho por italianos que vienen con los tratados de arquitectura de serlio-palladio y vignola y que copiaban de esos tratados todos los estilos y hacían la obras en ese sentido".También sostuvo que "toda la decoración ornamental que tiene nuestra catedral es muy lujosa. Tiene pintado molduras, rosetones, e imitaciones de mármol, es muy hermosa" .Cuando uno ingresa a la catedral Basílica, tal como se la denomina actualmente, se encuentra con altares a los laterales, los que están a la izquierda tiene todo lo que sería la devoción al apóstol Santiago y la Virgen del Pilar.En la catedral santiagueña se observa arriba al apóstol Santiago y debajo a la virgen del Pilar sobre una columna, mientras que en el lateral derecho se encuentran todas las advocaciones y devociones de quienes fueron los vice patronos y patronos de Santiago del Estero, tales como San Pedro, Santa Bárbara, San Gregorio Taumaturgo, entre otros."A San Gregorio lo votan como segundo vicepatrono por motivo del terremoto de 1817, ya que en las actas capitulares se da cuenta de que luego de haberlo votado como segundo patrono se pararon los temblores" y no hubo más terremotos en la provincia, contó Legname."De la primera catedral no quedó nada, lo más antiguo que tiene nuestra catedral son las imágenes, tiene una de Santiago que era de la familia Borges del siglo XVIII, el altar de la Sagrada Familia del mismo siglo, también el altar del Calvario, el Señor de la Paciencia, entre otros", indicó.Además posee la Cofradía Mariana más antigua de Santiago del Estero, la de Nuestra Señora del Carmen, fundada en 1946; la cual el Cabildo la nombró Patrona el 11 de Abril de 1760También la imagen del apóstol Santiago y la de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, esta última donada por un portugués quien la solicitó a un amigo del Brasil en 1630., puntualizó."Nuestra catedral es un edificio valioso arquitectónicamente, es de muy alta calidad, no tiene nada que envidiarle en cuanto a producción a otras catedrales", sentenció, aunque sostuvo que "cada una tiene lo suyo, la Catedral de Córdoba es posiblemente la joya del barroco argentino, la catedral de Jujuy tiene su pulpito tallado por los indígenas, la de Salta tiene su altar del Milagro y su decoración ornamental es muy parecida a la nuestra y la catedral de Buenos Aires sería la más antigua en cuanto a edificación".El subsecretario de Cultura y Turismo de la capital culminó rescatando lo que es, a su juicio, lo más valioso de esta catedral."Algo que no sucede en muchas catedrales, es que las imágenes del siglo XVI y XVII están puesta a la devoción, no están conservadas en un museo, sino que son imágenes a la que la gente va a rezarles y eso es importante", puntualizó.En estos últimos años, como la catedral santiagueña es un, por lo cual está bajo la custodia y salvaguarda de la comisión de monumentos y lugares históricos que velan por la conservación de los edificios del país, tuvo algunas refacciones para su conservación.