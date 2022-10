En un viaje de Ushuaia a Alaska, un argentino tatuó areolas a 310 sobrevivientes de cáncer

"Volver a tener mi areola mamaria es sentirme otra vez entera", dijo una sobreviviente tatuada

Andrea Gavilán, una sobreviviente chubutense de cáncer de mama que aprovechó su viaje de control a Buenos Aires para tatuarse gratuitamente la areola mamaria que le faltaba en la Fundación Mandinga Tattoo aseguró que volver a tener ambas areolas "es sentirme entera otra vez y volver a gustarme".



"La mastectomía me la hicieron en el 2018 con reconstrucción inmediata de la mama, así que no estuve sin uno de mis pechos porque en la misma cirugía me pusieron un implante. Pero sí estuve todo un año sin pezón, solo con una cicatriz y me pasaba que me miraba al espejo y no me reconocía", contó a Télam después de que otro sobreviviente de cáncer, el tatuador Mariano Starópoli la tatuara en el estudio Mandinga Tatoo de Villa Lugano.



La mujer explicó que se enteró de esta iniciativa solidaria que ya lleva más de 2.100 mujeres tatuadas de manera gratuita en Argentina y otros países americanos, "por una nota en un canal de televisión" y cuando "ya había averiguado para hacerlo privado pero era muy caro para mí"



"Tener mi areola es sentirme otra vez entera, volver a mirarme y gustarme", dijo con voz entrecortada por la emoción y mirada por los ojos igualmente llorosos de su esposo que la aguardaba a un costado.



Sobre los tatuajes sanadores de la Fundación Mandinga y el Mandinga Tour estuvo siguiendo por las redes sociales, consideró que "es una iniciativa fabulosa" porque además permite "concientizar sobre el cáncer de mama, porque con prevención te salvás"



"Hay otras mujeres sobrevivientes que no quieren hacerse nada, ni siquiera un implante y me parece sumamente respetable, pero a mí no me era fácil verme con la cicatriz. Estoy muy contenta", resumió.



"En mi caso solo lo veo yo y me han dicho '¿para qué tatuarte la areola si no se ve?', pero lo veo yo y me ayuda, me gusta, necesito verme así", dijo.