Diabetes: nuevas drogas reducen la hospitalización y mortalidad en pacientes cardíacos

La insuficiencia cardíaca se caracteriza por la imposibilidad del corazón de bombear sangre a todo el cuerpo / Foto: Archivo

¿Qués es la insuficiencia cardíaca?

El cambio de paradigma introducido por una familia de drogas para la diabetes que demostró reducir fuertemente las hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, será uno de los temas más destacados que se tratarán en elque comienza este jueves y se extenderá hasta el sábado.Durante la conferencia de prensa de presentación del Congreso, un grupo especialistas adelantó los resultados de dos metaanálisis sobre el comportamiento de un nuevo grupo de fármacos utilizados para la diabetes tipo 2, "las glifozinas", en casi 20 mil pacientes con insuficiencia cardíaca (IC).La insuficiencia cardíaca se caracteriza por la imposibilidad del corazón de bombear sangre a todo el cuerpo, lo cual provoca la caída de la presión arterial, una insuficiente irrigación a los órganos vitales, pérdida de peso y de fuerza.La IC es un síndrome clínico que representa la etapa avanzada de varias cardiopatías, entre ellas, las valvulopatías, miocardiopatías y cardiopatías congénitas; que extrapolando estadísticas internacionales se estima que afecta al 1,5% de la población de la Argentina, lo que representaría algo más de 700 mil personas.Entre los trabajos presentados durante el encuentro científico se destacan dos metaanálisis, con las drogas dapagliflozina y empagliflozina.El primero de ellos incluyó un total de 11.007 participantes, en tanto que el segundo comprendió a 9.718 individuos con insuficiencia cardíaca, independientemente de su función ventricular, es decir, de la capacidad de contracción del corazón.En ambos trabajos se observó que el uso de drogas como la dapaglifozina y la empaglifozina redujo la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por IC."Estas drogas mostraron un impacto muy significativo en la evolución de nuestros pacientes reduciendo la mortalidad, las hospitalizaciones por descompensación y mejorando la calidad de vida, algo muy deteriorado en personas con IC", dijo Alberto Fernández, médico cardiólogo especialista en Insuficiencia Cardíaca, que participará como coordinador de la mesa denominada 'Heart team en insuficiencia cardíaca. Aplicando el nuevo consenso SAC'."Además, evidenciaron un efecto protector renal muy importante. Esto no es menor, si se tiene en cuenta que el deterioro de la función renal está relacionado con la generación de insuficiencia cardíaca y es un agravante de su evolución clínica", agregó.La IC es una enfermedad en la que el corazón no puede bombear de manera eficiente la sangre para que llegue a todo el organismo y, en consecuencia, se acumula en los pulmones.De esta manera, no se obtiene el oxígeno necesario para el normal funcionamiento del organismo y la congestión en los pulmones provoca dificultad para respirar.La falla se puede presentar de manera abrupta (aguda) o establecerse en forma paulatina (crónica). Como consecuencia de la IC, como el corazón es incapaz de recibir la sangre que llega desde la periferia y los pulmones, pueden aparecer cuadros como hinchazón, edemas, congestión y falta de aire (disnea) .Según Fernández, estas drogas -además- mejoraron el control metabólico, ya que alguna de ellas demostró reducir la aparición de diabetes tipo 2., aseveró.En tanto, Enrique Fairman, médico cardiólogo que integrará la misma mesa de trabajo que Fernández durante el congreso, afirmó que los progresos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca han sido extraordinarios en los últimos años y que hasta el advenimiento de las gliflozinas, el tratamiento establecido era con los betabloqueantes (bisoprolol, carvedilol y metoprolol) los antialdosterónicos (espironolactona y eplerenone) y el sacubitril valsartán."Con estos tratamientos se había logrado una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con la función ventricular deteriorada. Pero con las gliflozinas (empagliflozina y dapagliflozina) sumadas al arsenal terapéutico con el que contábamos, para este tipo de pacientes se ha logrado una reducción del 60% en la mortalidad cardiovascular, lo que significa, por ejemplo, en un sujeto de 55 años, una prolongación de la sobrevida de 5,5 años", subrayó.Por su parte, Mirta Diez, médica cardióloga que participará, entre otras, en la mesa 'Toma de decisiones en insuficiencia cardíaca avanzada', sostuvo que el otro aporte significativo de las gliflozinas es el beneficio en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una condición que representa un síndrome clínico complejo caracterizado por alteraciones cardíacas estructurales específicas y funcionales sobre el ventrículo izquierdo., señaló.Respecto de los efectos adversos reportados, entre los más importantes se destacan infecciones genitourinarias (minimizadas por una adecuada higiene), mucosas secas, taquicardia e hipotensión ortostática, que es una baja de presión que se produce al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.Estos signos, en gran medida, se deben al efecto diurético y van decreciendo con el tiempo. Sin embargo, en líneas generales, no demostró diferencias sustanciales con respecto al placebo. El tratamiento debe indicarse con cuidado en los pacientes tratados con insulina, o en aquellos internados por situaciones graves de cualquier índole, donde es aconsejable su interrupción."A partir de los datos extrapolados de los estudios presentados, se ha consolidado la indicación de estos fármacos en todo el espectro de la IC, tanto en las guías mundiales como en la Argentina, presentada durante este Congreso", concluyó Fernández.