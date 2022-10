Darthés declarará en la próxima audiencia del juicio por abuso

Amnistía Internacional y Actrices Argentinas convocaron para el jueves 20 de octubre a las 13 a una movilización.

💜Este jueves 20/10 acompañamos a @soythelmafardin en su búsqueda de justicia y movilizamos a las 12 h, en la sede de la UFEM (Juan Domingo Perón 667).



‼️ Ese día está previsto que Darthes hable por primera vez en el juicio en su contra por abuso sexual.https://t.co/pWnNvv1Y0f pic.twitter.com/XRBc6LCYC6 — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) October 17, 2022

El abogado de, sostuvo este martes que cree que su defendido "va a declarar" por primera vez el próximo jueves en el juicio que se le sigue al actor en Brasil por abuso sexual a la actrizen 2009 cuando ella era menor de edad."El jueves tiene la audiencia para declarar. Será en forma virtual y tiene el derecho de no hacerlo, pero", afirmó Euro Bento Maciel en declaraciones a Télam.El abogado agregó que "de todos modos eso se conocerá en la audiencia" y señaló que Darthés "es víctima de una mentira".Tras varios intentos de dilaciones, las audiencias se reanudaron el 29 de septiembre con la declaración de dos testigos de la defensa.En ese sentido,l yconvocaron para el(Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) ubicada en Tte. Gral. J. D. Perón 667, en el barrio porteño de San Nicolás., porque si bien no vuelve las cosas atrás, es reparador para ella haber sido escuchada, que la justicia confirme lo que ella contó que sucedió y que haya un veredicto en ese sentido", había dicho el abogado de la actriz, Martín Arias Duval en diálogo con Télam.Desde el inicio del juicio el 30 de noviembre de 2021, ya se realizaron cinco audiencias por las que desfilaron once testigos de ambas partes que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región.Tras los repudios, el mismo Tribunal Regional revirtió pasado más de un mes su decisión en un fallo histórico y dispuso que la causa continúe tramitando en la justicia federal.La actriz presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.