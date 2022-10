Cómo fue la participación de estudiantes en el concurso para diseñar satélites del tamaño de una gaseosa

Estudiantes ganadores del concurso CanSat, que reunió a 4.500 adolescentes de todo el país. Foto: Julián Álvarez

Los equipos ganadores de CANSAT Argentina son Caelus de Bs As; electroSix de Córdoba; gVIE de Córdoba; MERAKI de Formosa y Ad Astra de Misiones. Les esperamos en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de CONAE en Córdoba para realizar el lanzamiento🚀

¡Felicitaciones gran trabajo! pic.twitter.com/owYIbPL9dC — CONAE (@CONAE_Oficial) September 30, 2022

"Nunca pensé que podía crear cosas. Me acuerdo cuando de chico jugaba al Kerbal Space Program en mi computadora y de ahí aprendí bastante de física, sobre cohetes y órbitas, algo que pude poner en práctica en este proyecto"

Qué dicen los participantes

Eran 850 equipos para el desarrollo de satélites del tamaño de una lata de gaseosa. Foto: Julián Álvarez

El certamen es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Foto: Julián Álvarez

"Me produce mucha emoción, mucho orgullo, fue una oportunidad única desarrollar un prototipo satelital. Aprendí bastante, todo este tema vinculado a la tecnología espacial y la astronomía es algo que me llama mucho la atención desde chico, entonces este concurso fue una buena chance para seguir este camino"

Participaron jóvenes de Códoba, Formosa, Misiones y Ciudad de Buenos Aires. Foto: Julián Álvarez

El concurso

Estudiantes ganadores del concurso CanSat, que reunió aorganizados en más de 850 equipos para el desarrollo de satélites del tamaño de una lata de gaseosa,Creado por las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA) y la Unión Europea (ESA),("Can" por lata en inglés y "Sat" por Satélite)En la Argentina,(Conae), y a diferencia del resto del mundo -donde es orientado a estudiantes universitarios- en el país se dedicó a los de nivel secundario.y está integrado por dos estudiantes secundarios de electrónica, dos de química y uno de mecánica, de la Escuela Técnica N°9 "Ing. Luis A. Huergo".y que cursa sexto año de la escuela técnica,"Tuvimos que diseñar el prototipo siguiendo toda la normativa que nos envío la Conea. Yo sabía de electrónica lo suficiente pero tuve que empezar a averiguar más, a buscar tutoriales en Youtube, fue aprendiendo más", afirmó., comentó que fue "gratificante" desarrollar el prototipo de "Caelus", que tiene como misión primaria tomar temperatura y presión atmosférica, y como objetivos secundarios medir la humedad, gases tóxicos y otros datos."Me produce mucha emoción, mucho orgullo, fue una oportunidad única desarrollar un prototipo satelital. Aprendí bastante, todo este tema vinculado a la tecnología espacial y la astronomía es algo que me llama mucho la atención desde chico, entonces este concurso fue una buena chance para seguir este camino", relató Sánchez Solé."Nunca pensé que podía crear cosas. Me acuerdo cuando de chico jugaba al Kerbal Space Program en mi computadora y de ahí aprendí bastante de física, sobre cohetes y órbitas, algo que pude poner en práctica en este proyecto", contó Taquino."Hacer 'Caelus' me confirmó que voy a estudiar astronomía en la Universidad de La Plata y en paralelo le voy a meter más a la divulgación de la ciencia en redes sociales a través de mi instagram @espacialist, donde subo videos desde 2019", aseguró Sanchez Solé.Además del equipo porteño,, del Instituto Técnico San José de la provincia de Córdoba;, del Instituto Técnico Salesiano Villada de Córdoba;de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 3 de Formosa; y, de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 18 de Misiones.Sobre la iniciativa misionera, el profesor Edgardo Doberstein, encargado del prototipo, contó a Télam que "trabajamos en el proyecto hecho por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que permite la fabricación de un satélite"."La CONAE nos mandó los tips de aplicación y nosotros lo construimos y agregamos las misiones -una primaria y una secundaria-, que en nuestro caso mostramos el control del clima a través de la inseminación de nube, es decir para ayudar con el clima", explicó.(control de lucha antigranizo)El artefacto tiene estándares principales para esta segunda etapa, en las que el satélite "debe tener un tamaño similar al de una lata de gaseosa. De allí, el término CAN (lata) y SAT (satélite), por sus siglas en inglés", manifestó.Del proyecto participaron ocho adolescentes y el profesor, que destacó que "para los alumnos fue una experiencia inolvidable"."Los alumnos hicieron un gran esfuerzo, todo a pulmón, en horas extras, trabajando feriados, sábados y domingos", dijo el profesor y resaltó "el compromiso asumido para llegar a esta instancia, siendo el único colegio secundario de Misiones a nivel técnico que participó del concurso, en un certamen que está avalado por la NASA".Los, a fin de adquirir los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para llevar adelante el desarrollo del proyecto.Gustavo Ferreyra, docente de la Escuela Técnica N°9 "Ing. Luis A. Huergo que acompañó a los estudiantes en el proyecto, aseguró a Télam que "genera un orgullo invaluable poder ayudar a los chicos en tecnología y ciencia"."Lo chicos se involucran y es muy bueno, el concurso motiva no solo a los que participan sino a los de alrededor y a toda la comunidad educativa", aseveró.perteneciente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), ubicado en la provincia de Córdoba, y de lanzar en un cohete sus desarrollos."Lo que aprendí no me lo olvido más, lo voy a integrar a mi futuro. Es muy útil, es algo que se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida. Desarrollar la tecnología en nuestro país es clave para tener más soberanía", concluyó Sánchez Solé.