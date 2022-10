Llega a la Argentina #HayAyuda, una iniciativa de Twitter contra la explotación sexual infantil

El recurso de la Línea Nacional 137 funciona ininterrumpidamente las 24 horas, los 365 días del año, para consultas y pedidos de ayuda.

Una muestra de cómo se ve el anuncio #HayAyuda dentro de Twitter.

Cómo funciona

El grooming es cuando un adulto acosa sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital. Es un delito y hay que denunciarlo.



Te dejamos algunos consejos para poder prevenirlo 👇



Más información👉https://t.co/04437jxfAG pic.twitter.com/Twet7o043c — Min. Justicia y DDHH (@jusgobar) August 3, 2022

El trabajo de la ONG Mamá en Línea

Día nacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes#FrenemosElGrooming#LeyMicaOrtega pic.twitter.com/0kQNXvKiBJ — Mama en linea (@Mama_en_linea) September 27, 2022

La línea 137

El 19 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de las Personas Sordas@Mama_en_linea #leymicaortega #frenemoselgrooming pic.twitter.com/WOUE37gz7Q — Instituto de Políticas Públicas de P. de Grooming (@GroomingHCD) September 19, 2022

Consejo para madres y padres: la escucha activa

Twitter lanzó este martes la iniciativa, que brindará a cualquier persona que esté pasando, directa o indirectamente, por una situación deuna notificación directa con laA través de un botón en la aplicación se podrá iniciar una consulta para recibir contención, información y asesoramiento profesional para prevenir el delito y/o radicar la denuncia, según corresponda.La herramienta es resultado de un trabajo en conjunto delInstituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la ONG Mamá en Línea, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.señaló Danya Centeno, gerenta de Políticas Públicas para Twitter en mercados hispanohablantes. Fue durante una entrevista con Télam de la que también participaron referentes de todas las instituciones involucradas en la iniciativa.El botón podrá activarlo cualquier persona que esté pasando -directa o indirectamente- por una situación de explotación sexual, representación de menores en actos sexuales o sexualización de menores: sea el/la niña, niño o adolescente, o su mamá/papá, un docente o cualquier referente de la víctima, explicó la directiva.Para acceder habrá que ingresar en el área de búsqueda de Twitter palabras y términos comúnmente utilizados sobre este tema, tales como:Al momento de colocar esas palabras en el buscador, aparece el anuncio y con un simple clic se conecta directamente con la línea de ayuda. En la notificación se ofrece:- Información clara sobre las características del- Pautas para abordar el tema con- Asesoramiento sobre elde las tecnologías de la información y comunicación.- El recurso de la, que funciona ininterrumpidamente las 24 horas, los 365 días del año, para consultas y pedidos de ayuda."Es laque hacemos en materia de explotación sexual infantil en la región", remarcó Centeno. También mencionó que en México, la red social llevó adelante una iniciativa similar sobre la"En cada paso que damos salvamos vidas", remarcó a Télam Roxana Domínguez, presidenta de laA su lado se encontraba su hija Ayelén, que en 2009 fue víctima de grooming. El grooming es un delito y se da cuando un adulto acosa sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital. Además, a través de una serie de estrategias, el adulto busca garantizar que la víctima no revele la situación abusiva."En las mismas redes donde ponemos un like en una foto,, alertó Domíngez. Por eso su lucha es día a día, y en articulación con todos los sectores que conforman la sociedad porque es fundamental "para combatir la explotación sexual infantil en línea y proteger a los niños, niñas y adolescentes en la era digital”, continuó."Después de tantas lágrimas y todo lo que dolió, celebro enormemente esta predisposición de Twitterr", destacó Rodríguez, que hoy le toca vivir este momento como directora del Instituto de Políticas Públicas de prevención de Grooming de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Institución que, remarcó, impulsó laEn este camino también destacó la, creada en 2020 por el gobierno nacional para informar y prevenir acerca del grooming. El nombre de la iniciativa es en homenaje a Micaela Ortega, la nena de 12 años oriunda de Bahía Blanca que en 2016 fue asesinada por Jonathan Luna. El hombre la contactó a través de Facebook, fingiendo ser menor de edad. Luna fue condenado a cadena perpetua.Las consultas a la línea 137, que existe desde el año 2006, "explotaron durante la pandemia", dijo a Télam Carina Rago, asesora General delEn 2020 se recibieron 562 consultas sobre casos de grooming, lo que representó un aumento del 126% respecto del año anterior, en que se habían recibido 249. La tendencia se mantiene desde entonces: en 2021 se atendieron 587 casos, y van 227 entre enero a julio del año en curso, de acuerdo con los datos del "Rago remarcó que es importante hablar de números porque todavía falta mucho por hacer, y eso tiene que ver con trabajar en cuanto a lo preventivo. "En Argentina tenemos unapor la que todavía falta mucho por trabajar y fortalecer"."Muchas de las consultas y llamados son preventivos: mamás, papás, docentes, adultos, que están alertas frente al riesgo que corren los niños y niñas en el uso de las redes. En el peor de los casos termina siendo una victimización sexual o femicidio", explicó.Por eso, remarcó que es fundamental la disponibilidad de profesionales que puedan acompañar y asesorar a esas personas. "Es muy importante tener un registro, sin entrar en la intimidad de los adolescentes y niños. Se trata de asesorarlos y darles toda la información que necesitan, para saber lo riesgoso que es estar en las redes que manejan y la facilidad con que se tergiversa la información y un adulto se hacer pasar por un par", reflexionó.La iniciativa implica visibiliza un recurso, como es la línea 137, donde las personas siempre van a tener una respuesta y van a tener una contención:La línea 137 no solo brinda asesoramiento, contención y seguimiento de casos, sino también la intervención de la justicia en los casos que corresponda. "También se pueden hacer, si se nos pide alguna puntual se puede viajar a la provincia que lo requiera para poder acompañar esa denuncia, fortalecer a esa mamá o ese papá, que está sola/ y que el acompañamiento sea real", destacó.Los profesionales que integran la Línea 137 lo que hacen es una escucha activa: "Sabemos que las mamás y los papás nos escuchan con un sentimiento de culpa o de impotencia porque no pudieron estar ahí para sus hijos, se sienten culpables", señaló Rosa Torres, que participa en ese equipo."Entonces tratamos de llevarles esa tranquilidad, de que estamos en un, acá estamos aprendiendo juntos con nuestros hijos a transitar ese otro mundo que no es el físico".La especialista aconsejó tratar de tener un acercamiento con los chicos de la misma forma en que se hace en el mundo físico, saber quiénes son sus amigos o adónde van: "Pero sin tener un mensaje punitivo sobre esto, la mejor atención es es el