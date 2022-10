Con una colorida fiesta en plena calle, el Hotel Gondolín celebró su 23 aniversario

Foto gentileza Bianca Carolina Mendez.

"Esta es la casa de todas nosotras, ya que nos sirvió a muchas en la lucha por mejorar nuestra calidad de vida" Diana Zoé López García

Foto gentileza Bianca Carolina Mendez.

Foto gentileza Bianca Carolina Mendez.

El hotel Gondolín, uno de los lugares más emblemáticos de la comunidad travesti trans en la Ciudad de Buenos Aires que brinda alojamiento a unas 50 personas, festejó sus 23 años cona lo largo de la cuadra de Araoz al 900 con corte de calle incluido, con la participación de los más destacados artistas y referentes del colectivo.Diana Zoé López García, referente de la asociación civil, explicó que los 23 años que están celebrando son de "lucha y resistencia", según la transmisión en vivo realizada por la activista y directora teatral trans Daniela Ruiz en sus redes sociales.En relación a lo que significa el espacio para el colectivo travesti trans, contó que, ya que nos sirvió a muchas en la lucha por mejorar nuestra calidad de vida"."El Gondolín es un espacio que nos dio refugio y contención. Muchas compañeras se escaparon de sus provincias en búsqueda de libertad y acá encontraron refugio", concluyó Zoé.En tanto, para Florencia, una activista trans de Santiago del Estero "es un lugar muy icónico porqueMientras que para Solange Fabian, festejar el aniversario del Gondolín, "es festejar un lugar que tiene magia, que brinda contención, amor, compañía y un techo a gente que está desamparada".El evento multitudinario, celebrado el sábado en la calle Aráoz al 900 del barrio porteño de Villa Crespo en el marco del Festival por la Inclusión Laboral Travesti-Trans, contó con la presencia de algunas personajes conocidos como Santi Maratea, el influencer de las recaudaciones solidarias que logró reunir 25 millones de pesos para el Hotel.Este evento es "un festival de encuentro y acción con el objetivo de pensar estrategias de inclusión laboral trans y brindar herramientas concretas a las personas travestis, trans y no binaries (TTNB) para que mejoren sus condiciones de empleabilidad y calidad de vida", remarcaron los organizadores.En la actividad contó con el apoyo organizaciones como "La Nelly Omar", "Trans-Ti", Mundillo Trans, Cooperativa Arte Jeans, House of Berkins, la Asamblea trava trans no binaria, Fundación Huésped, entre otras.En la celebraciónAsimismo, en el lugar montaron un gran escenario adornado con globos y guirnaldas multicolores que también funcionó como espacio de reflexión sobre la lucha del colectivo travesti trans en las últimas dos décadas.Luego de las presentaciones artísticas, las integrantes del hotel soplaron las velas de una gran torta de crema, que fue llevada por sus activistas más representativas.Por este edificio de 27 habitaciones en tres plantas pasaron desde los '90 centenares de chicas trans que hasta mediados de esa década pagaban exorbitantes alquileres diarios por espacios ruinosos a un propietario que se aprovechaba de la situación y desde la clausura temporaria del edificio y posterior recuperación como asociación sin fines de lucro, contribuyeron sólo con los gastos de funcionamiento., donde sus integrantes administran el hotel que no solo ofrece alojamiento, sino también actividades culturales y formativas.En junio de este año, el hotel-cooperativa fue afectado por un incendio que destruyó casi por completo una de sus habitaciones y cuyas referentes de la diversidad calificaron el hecho como "un atentado transodiante".