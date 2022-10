Diez consejos útiles para manipular alimentos y prevenir enfermedades

Consejos para la prevención de enfermedades en el marco del día de la alimentación.

El Senasa brindó consejos sobre los cuidados a los productos alimenticios en el marco del Día Mundial de la Alimentación, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que este año tiene como lemaDesde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria señalaron que "la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos como el síndrome urémico hemolítico (SUH) es clave para cuidar la salud de las personas".Algunas de las recomendaciones emitidos por el Senasa para la manipulación de los alimentos son: separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados; mantener la cadena de frío de los alimentos enfriados de 0 a 7° centígrados y los congelados o supercongelados desde -12° a - 18° centígrados según el producto; utilizar agua de red o potabilizarla antes de su consumo hirviendo o agregando 2 gotas de cloro por litro.También recomendó comprobar la integridad de los envases ya que constituyen la protección de los alimentos que se adquieren y una barrera importante a las contaminaciones cruzadas entre distintos productos y, antes de comprar un alimento, controlar que su envase posea la etiqueta rotulada con fecha de vencimiento y número de registro.eñalaron los de colocar la carne en un bol para guardarla en la heladera, poniéndola en los estantes inferiores de manera tal de evitar los derrames hacia los cajones de frutas y verduras (separar las carnes rojas de la de pollo); y no usar la misma tabla y cuchillo para cortar la carne cruda y las verduras que no se cocinan para evitar la "contaminación cruzada".Por su parte, desde el organismo resaltaron queEl SUH es una enfermedad transmitida por alimentos que produce diarrea, anemia y fallo renal, que es causada por un grupo de bacterias llamadas Escherichia Coli, que suele estar presente en la materia fecal de animales y personas, en la carne mal cocida y en manos no higienizadas, y que producen una toxina que afecta principalmente a menores de 5 años; sin embargo.A su vez, remarcaron queEn Argentina el SUH constituye la principal causa pediátrica de insuficiencia renal aguda, recordó el Senasa.