Cómo nació El Gran Descamisado, el primer juego de mesa peronista

En términos temporales, El Gran Descamisado abarca temáticamente desde el Día de la Lealtad hasta el regreso de Perón en 1973

Cómo se juega al Gran Descamisado

Alberto Fernández lo juega

¿Cuántas veces dice Perón la Marcha Peronista? ¿Y cuál era el postre preferido del General? ¿Cuál fue el vestido que usó Eva Perón el día de su casamiento?Esas respuestas y tantas otras pueden hallarse en. Porqueamigos de toda la vida que nacieron en Casbas, Guaminí. Ellos se dieron cuenta de que había un vacío en el mercado y que podrían hacer, incluso en la era digital, un éxito con la invención de un juego analógico que apunta al encuentro intergeneracional, a la diversión de la sobremesa y al aprendizaje de la historia del movimiento político más importante de la Argentina del siglo XX.El presidentea veces lo juega a la tarde en la Residencia de Olivos. Le gusta entre otras cosas porqueEsa solidaridad siempre aparece en las tarjetas de ´valores peronistas´"."El Gran Descamisado está organizado en torno a un tablero representado en la Plaza de Mayo, una marcha de encuentro del pueblo peronista. En lo que podría ser alguna movilización, algún festejo y la representación busca ser un poco anacrónica, no hay modo de registrar en qué tiempo se está.y se organiza en relación a siete dinámicas de juego que remiten a los. Cada uno de estos mini juegos permite conseguir el objetivo: losdijo a Télam Gonzalo Barrera.Manuela Alexandre contó que "la temática nos eligió a nosotros, fue totalmente azaroso, le mandé hace más de dos años un mensaje a Gonza diciéndole que había que hacerporque no había en el mercado. Empezamos a pensar ideas, y después de un tiempo llegamos a lo que hoy es. Obviamente,hay un arraigo en el peronismo, yo milito desde hace muchísimo tiempo y Gonza tiene a su familia que siempre acompañó al peronismo. Hay un amor hacia el movimiento, pero tenemos en mente muchísimas temáticas con una mirada federal que se alejan de la política".. Las partidas pueden ser individuales, o en duplas en función de una flecha emplazada en la Pirámide de Mayo.Después,"En este juego se llaman Tarjetas de beneficios de derechos sociales y. Por ejemplo, la que dice ´Derecho a la salud pública´, les da derecho a los que estén vestidos de blanco a un turno extra. O también puede tocarle la carta de la Redistribución de las riquezas al compañero que más emblemas tenga y debe compartirla con el que menos posea. Y, explicó Gonzalo.“Lo he jugado algunas tardes en Olivos. Es un juego que ayuda a conocer los avances y contratiempos de nuestra sociedad desde el día en que apareció el peronismo. Es divertido. Pero también, en un tiempo de individualismo, es un juego en el que se premia la solidaridad. Esa solidaridad siempre aparece en las tarjetas de ´valores peronistas´".Alberto Fernández recibió El Gran Descamisado. Foto: Presidencia.El juego. Fue Declarado de Interés Cultural en La Plata y en Guaminí y está presentado para ser declarado de interés cultural en la provincia de Buenos Aires.. Y están muy agradecidos con todo el apoyo que tuvieron de gente de la política y del arte.Quien quiera comprarlo puede adquirirlo en la tienda online http://www.elgrandescamisado.com.ar y además hay vente puntos de venta en el país que pueden consultarse en el IG @elgrandescamisado Los creadores dicen que un radical lo podría jugar perfectamente porque no es ofensivo y de hecho guardan su producción en un depósito que les presta un dirigente de la UCR del pueblo al que llaman "el Comité".