Tres heridos leves por un choque múltiple en la autopista Panamericana

Un auto se cruzó de carril y desencadenó un choque en Panamericana.

Incrustó su auto en un local de Villa Pueyrredón

Un auto terminó incrustado en la esquina de Avenida de los Constituyentes 5500.

Al menoseste sábado por la mañana en un choque múltiple entreen la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de San Isidro, lo que ocasionó el cierre de la traza central, informaron fuentes viales.El siniestro ocurrióde la ex ruta nacional Nº 9, en la mano que, en la localidad de Martínez, donde chocaronpor causas que se tratan de establecer.Como consecuencia del siniestro, al menosdonde quedaron internados en observación.Según testigos, todo se desencadenóque pasaban por el lugar, por lo que entre todos quedaron ocupando los seis carriles.Debido al choque múltiple, personal policial y vial de la autopistapara permitir los peritajes y remoción de los vehículos siniestrados.cuando perdió el control e incrustó su automóvil en una farmacia del barrio porteño de Villa Pueyrredón, aunque luego se estableció que estaba alcoholizado, informaron fuentes policiales.El siniestro ocurrióen la, esquina Cochrane, la continuación de la avenida Congreso, donde un automóvil Ford Ka -de color rojo- subió a la vereda, rompió la persiana metálica de la farmacia "Poisson", y quedó con toda la carrocería adentro del local.Como consecuencia de la colisión, el conductor del auto resultó ileso y solo sufrió algunas contusiones, aunque médicos del SAME lo revisaron y le realizaron test de alcoholemia que dio resultado positivo de 0,8 g/l alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es de 0,5.Al respecto, el dueño de la farmacia, Damián, dijo que "no es la primera vez que sucede un accidente similar" y que el Gobierno porteño no le permite poner barreras o pilotes de contención porque justo hay rampas para personas con discapacidad en toda la ochava.No solo porque hay una parada de colectivos, si no porque podría haber herido al farmacéutico o algún cliente", añadió el comerciante al canal de noticias C5N.