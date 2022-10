Al menos 14 muertos por la explosión de una mina de carbón en Turquía

Al menos 14 perdieron la vida mientras que 28 resultaron heridas por la explosión / Foto: AFP.

Al menos 14 trabajadores murieron y otros 28 resultaron heridos este viernes en una explosión en una mina de carbón en el noroeste de Turquía, mientras decenas de personas continuaban atrapadas dentro, informaron oficialmente.Tras un balance inicial de dos muertos, el ministro de Interior turco, Suleyman Soylu, anunció que ya son 14 los muertos en el accidente, ocurrido a las 15:15 de Turquía (9:15 hora Argentina) en la mina de Amasra, en la costa del mar Negro.Los equipos de salvamento se esforzaban por, y según el ministro de Interior, quedarían unos 49 bajo tierra, de los 110 que se encontraban en la mina en el momento de la explosión según Soylu, precisó la agencia de noticias AFP.La televisión local mostraba imágenes de centenares de personas, muchas de ellas en llanto, frente a un edificio blanco dañado cerca de la entrada de la mina."Según las primeras observaciones",, gas habitual en minas subterráneas compuesto esencialmente por metano, dijo el ministro de Energía de Turquía, Fatih Donmez.Afad, el organismo público de gestión de desastres de Turquía, anunció inicialmente en Twitter que un transformador defectuoso fue la causa de la explosión, antes de retractarse.El presidente turco,y el sábado visitará el lugar de la tragedia, según la presidencia turca.Un minero que pudo salir de los túneles por sus propios medios afirmó a la agencia de prensa de Turquía, Analodu, "no sé qué pasó. Hubo una presión repentina y no pude ver nada",La gobernadora local, Recai Cakir, afirmó que un equipo de más de 70 rescatistas había logrado llegar a un punto en el pozo a unos 250 metros bajo tierra., dijo la gobernadora provincial, aunque de momento no se sabía si los equipos podrían acercarse más a los trabajadores atrapados o qué estaba bloqueando su paso posterior.y agregó que "casi la mitad de los trabajadores fueron sido evacuados", y afirmó que aunque "la mayoría están a salvo aunque hay algunos que se encuentran seriamente heridos".En este sentido, las autoridades locales informaron que los trabajos de rescate proseguían por la noche, pese a la dificultad añadida de la falta de luz.A su vez, la oficina del fiscal público local dijo que estaba tratando lo ocurrido como un accidente y que estaba iniciando una investigación formal.