Padres del colegio de Pilar denunciarion amenazas de uno de los dueños

Foto: Gustavo Amarelle.

@Sietecase @verocastanares @JTartaglione @yamilasegovia9 @YammiSegovia hay cosas que son realmente increíbles de esas conversaciones de uno de los dueños con los padres y el Papá de Manu solo está contando algunas con una integridad realmente impresionante Manu es un niño — Fabián Elorza (@vascofe) October 14, 2022

"Manu y sus compañeros, de los que mi hija es parte, lograron algo superador, llevando el concepto de inclusión a una igualdad absoluta" Una mamá del colegio

El padre de un compañero de Emanuel, uno de los ocho alumnos del colegio Magno de Pilar a los que no le renovarán la matrícula por tener problemas de aprendizaje o alguna discapacidad, denunció en sus redes sociales que el dueño de la institución habla de "cierre" y que a los padres de chicos con dislexia les advirtió "que, de seguir así, los tienen que sacar de la escuela".En tanto, una campaña de recolección de firmas en las que se reclama que las autoridades de la escuela den marcha atrás con la medida por ser "totalmente discriminatoria" y "violatoria de convenciones, leyes y resoluciones que buscan garantizar una educación integral, inclusiva, equitativa y de calidad" fue lanzada a través de la plataforma de Change por un psicólogo especializado en trastornos del espectro autista (TEA), Matías Cadaveira, y en pocas horas ya había logrado reunir más de 10.000 firmas., y el papá de Manu -Emanuel- solo está contando algunas, con una integridad realmente impresionante", sostuvo a través de la red social Twitter Fabián Elorza, padre de un compañero de Emanuel, uno de los alumnos a los que el Colegio Magno de Pilar le comunicó que no renovaría su matrícula para el año próximo.Al respecto, el hombre agregó: "Manu es un niño que a lo largo de estos años ha generado amistades porque, como ya tenemos confirmado, los niños nos enseñan y son muchísimo mejores que los adultos".Días atrás, la escuela Magno de la localidad bonaerense de Pilar, en el norte del conurbano, había comunicado a ocho familias cuyos hijos tienen problemas de aprendizaje o alguna discapacidad, que quedarían sin matrícula para el próximo año 2023 porque, según denunciaron los padres,Luego de que el caso se conociera y que varias instituciones y organismos manifestaron públicamente su rechazo a lo sucedido en el Colegio Magno, la institución ratificó su postura a través de un comunicado que envió por correo electrónico a la comunidad educativa, docentes y directivos el miércoles por la tarde.Por último, Elorza pidió a los medios de comunicación que sostengan "lo visible ya que no sé cómo va a terminar este desatino impresionante en el que nunca pensé que estaría viviendo".Por su parte, Pablo Basz, padre de Emanuel, dijo a Télam que aún "no hay novedades" y que "en esta instancia estamos viendo cómo reaccionan las entidades públicas frente a una institución que en un punto se plantea en rebeldía"., añadió el papá.Por otra parte, también en diálogo con Télam, una mamá del colegio cuya hija es compañera de Emanuel, pero prefirió mantener en resguardo su identidad para preservar a sus hijos de algún tipo de represalia, contó: "Cuando tuvimos la reunión con el dueño, al que por primera vez veíamos, fue deque era increíble. Sobre todo por la poca empatía hacia su mamá y a las inquietudes del resto de los padres presentes".Y añadió, sobre la postura del colegio, que "es una cuestión de demostración de poder, esta es mi escuela y hago lo que yo quiero; de un ego grandísimo y cero reflexión"."Manu y sus compañeros, de los que mi hija es parte, lograron algo superador, llevando el concepto de inclusión a una igualdad absoluta", sostuvo la mujer y aseveró que los chicos "aprenden mucho de él, los hace mejores niños y serán mejores personas a futuro".