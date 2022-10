Defensa Civil de Buenos Aires: el incendio en Ramallo "no tuvo un inicio espontáneo"

El humo afecta a la provincia de Buenos Aires pero la mayoría de los focos están en la zona del delta del río Paraná, en Entre Ríos.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, aseguró quey aseguró que "no tuvo un inicio espontáneo" y ocurrió "por descuido o hubo intencionalidad"."Está la teoría que puede ocurrir (un incendio) en muy contadas situaciones con calor extremo, que no era la situación. Por descuido o intencionalidad, el factor humano fue parte", afirmó García sobre el foco ígneo que afecta la zona que abarca Ramallo, Zárate, Baradero y San Nicolás, entre otras ciudades del norte bonaerense.En diálogo con Radio Provincia,García detalló que el humo afecta a la provincia de Buenos Aires pero la mayoría de los focos están en la zona del delta del río Paraná, en Entre Ríos.Precisó que en las últimas horas se trabajóque está cerca de ser extinguido, según indicó.El funcionario informó que existe "un pequeño foco que no reviste gravedad en Baradero; el resto están frente a Ramallo y San Pedro, que son los que más desprendimiento de humo y material combustible tienen para seguir funcionando"."Nuestra provincia está muy afectada por el humo, pero los focos (más grandes) están en la provincia de enfrente", detalló.Asimismo, indicó que