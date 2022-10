La Fundación Igualdad inauguró su sede a pasos de la Plaza de Mayo

La sede fue bautizada “César Cigliutti”.

La Fundación Igualdad, la organización de la diversidad sexual creada en 2020 por el ex presidente de la CHA, Pedro Paradiso Sottile, inauguró este jueves su sede “César Cigliutti” en pleno microcentro porteño, con una emotiva ceremonia que incluyó el descubrimiento de un mural con el retrato del histórico activista fallecido en 2020.“Para César la familia era la comunidad LGTIBQ+ y retomando ese legado de comunidad, de amor y orgullo es que inauguramos esta sede pensada para ser la casa de todes aquelles que compartan nuestros ideales, sueños y convicciones”, dijo a Télam Pedro Paradiso Sottile, presidente de Fundación Igualdad, tras el corte de cintas en el local de la calle Perú 263.De 300 metros cuadrados y ubicada frente a la Manzana de las Luces, la sede de Fundación Igualdad se plantea como un espacio de militancia, trabajo, capacitación, lectura, disertaciones, exposiciones, festivales y proyecciones, pero también para ser utilizado por “otras organizaciones amigas y aliadas que no cuenten con un local propio y lo necesiten o soliciten” para desarrollar alguna actividad.“Tener nuestra sede en pleno microcentro porteño, a unas cuadras de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada y la Legislatura porteña representa para nosotros un acto político de visibilidad, de compromiso y orgullo”, agregó.Por otro lado, Paradiso destacó la figura de César Cigliutti que da nombre a la sede de la Fundación, quien “ha sido uno de los militantes más emblemáticos, reconocidos e importantes de nuestra comunidad, pero también de la democracia en la Argentina”.“Poder descubrir el mural de César e inaugurar una sede con su nombre es un acto de amor, de reconocimiento y de reparación para una persona que entregó muchísimo a la comunidad con una humildad, entereza y convicción maravillosas”, concluyó.También asistieron a la inauguración la legisladora porteña Gabriela Alegre; la ex diputada nacional Diana Conti; Norma Castillo, integrante de la primera pareja de mujeres en contraer matrimonio y Gabriel Gersbach, pareja del prefecto Octavio Romero, asesinado en 2011 antes de casarse.El mural descubierto por familiares de Cigliutti, es obra del cineasta, artista visual y militante de la organización, Diego Lescano González (Yacareba) que en esta ocasión eligió la técnica del stencil.Para el próximo año, está previsto que el local incorpore una biblioteca de diversidad sexual y derechos humanos, de consulta pública.La Fundación Igualdad nació en 2020 como un espacio de reflexión sobre la diversidad sexual y los derechos humanos, que reconoce en la articulación e interseccionalidad herramientas básicas para enfrentar los problemas que afronta la comunidad LGBTIQ+.Integran su Consejo Consultivo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, la activista lesbofeminista Ilse Fuskova, la feminista mexicana Gloria Careaga, Diana Conti, la periodista especializada Liliana Hendel, el abogado costarricense Víctor Madrigal-Borloz, la filósofa Diana Maffia, la histórica militante feminista Nelly Minyersky, la relatora de la CIDH Flavia Piovesan, la cantante Susy Shock, el ex juez Raúl Zaffaroni, el activista gay Héctor Anabitarte, el educador Jordi Petit y el ministro Aníbal Fernández.