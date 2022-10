Incendios en el delta del Paraná: el humo afecta al norte y volvería a Rosario

Las llamas se reavivaron en las últimas horas a la altura de las localidades bonaerenses Ramallo.

Ante los incendios que afectan la región metropolitana de Santa Fe, solicitamos a los bomberos zapadores que realicen un peritaje en la zona afectada. — Erika Gonnet (@ErikaGonnet) October 13, 2022

La situación en Córdoba

Brigadistas del gobierno nacional y de las provincias de, que se reavivaron en las últimas horas a la altura de las localidades bonaerenses Ramallo, Zárate y San Nicolás, mientras que el humo y el olor a quemado afectaba a varias zonas de la región norte del país y se espera que este viernes, por la rotación del viento, vuelva a expandirse por la ciudad de Rosario.Según informó este mediodía a la Secretaría de Ambiente entrerriana,, y uno de grandes magnitudes detectado a la altura de Ramallo que se está atacando.La titular del organismo, Daniela García, remarcó a Télam que la población se debe "concientizar en la importancia de extremar los cuidados y evitar toda práctica de quema", desde "fuegos para pesca hasta actos mínimos como arrojar colillas de cigarrillo".Con las condiciones actuales de bajante del río Paraná, la falta de lluvia, y el nuevo alerta emitido de altas temperaturas y vientos fuertes para esta semana "todo es propenso a generar grandes incendios", indicó la funcionaria y sostuvo que para trabajar sobre el fuego "hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios", porque de lo contrario "se corre peligro", por lo que solicitó no acercarse a intentar colaborar.El miércoles,, según indicó el responsable del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, pero la rotación del viento mejoró las condiciones esta mañana."Tanto viento sin humedad y sin lluvias favorece la propagación de incendios pero ahora como el viento está del lado del sur no se siente el olor a humo en la zona de Buenos Aires y AMBA como pasó ayer. Este mismo frente es el que ocasionó el derrumbe de las temperaturas, ayer teníamos una máxima de 28 grados y hoy la máxima no va a llegar a 20 grados. Pero la velocidad del viento va a empezar a disminuir a partir de la noche", indicó a Télam Mariela De Diego, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).De Diego precisó queen tanto que anticipó que "mañana está previsto que el viento rote al sector este, por lo cual el humo de toda la zona del Delta de Paraná posiblemente vuelva a estar en la zona de Rosario".En ese marco y aguardando que el humo vuelva a llegar a Rosario,La ministra de Ambiente y Cambio Climático provincial, Erika Gonnet, anticipó, a través de su cuenta oficial de Twitter, queLa funcionaria consideró que los responsables de quemar campos “deben ser sancionados" porque "los incendios que sufrimos afectan nuestra calidad de vida y nuestro ambiente”.Gonnet hizo referencia a las constantes quemas intencionales en los humedales del río Paraná, donde se arrasa el medioambiente en busca de preparar el terreno para la actividad ganadera e inmobiliaria y que no sólo vienen generando fuertes protestas de ambientalistas y dirigencia política santafesina, sino que llevó al Ministerio de Ambiente a presentar denuncias en el juzgado de Victoria, Entre Ríos.En tanto,luego de que se acordara un cuarto intermedio en el plenario de comisiones que tiene en debate el proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de alcanzar un dictamen consensuado entre los diferentes bloques políticos.La Sociedad Rural, en tanto, manifestó días atrás su postura contra una eventual nueva ley de Humedales, entendiendo que ya existe una normativa al respecto y que la nueva iniciativa afectaría la actividad económica.El tránsito vehicular en la ruta provincial E-34, conocido como Camino de las Altas Cumbres, se restableció pasado el mediodía luego de que los bomberos voluntarios controlaron el incendio forestal de considerables dimensiones que se registraba desde anoche en la zona cordobesa de Pampa de Achala, informaron fuentes provinciales.El fuego comenzó este miércoles y los bomberos voluntarios tuvieron una ardua tarea durante toda la madrugada y la mañana, complicados por la rotación del viento, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y en ciertos sectores el incendio se descontroló.En la mañana del jueves,El foco fue contenido aunque se mantiene la guardia de cenizas por peligro de nuevos reinicios, ya que la sequía, el viento y la baja probabilidad de lluvias mantienen el riesgo extremo de incendios para toda la provincia.La Policía Caminera había cortado el tránsito de manera total en la ruta debido a la escasa visibilidad que había en el sector y para facilitar el trabajo de los brigadistas.A media mañana dos aviones hidrantes se sumaron para colaborar con los trabajos terrestres, luego de la merma en la intensidad del viento.Ayer durante la tarde, en otro incendio, murió un joven de 17 años alcanzado por las llamas mientras prestaba colaboración para detener el fuego en la estancia de su familia.