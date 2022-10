El colegio de Pilar reafirmó que no matriculará a ocho chicos con discapacidad

Comunidad educativa del Magno College.

El testimonio de los padres

El colegio de Pilar que días atrás había dejado sin matrícula para el próximo año a ocho alumnos con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad afirmó que "no revertirá" la decisión.tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico”, sostiene el texto emitido por la institución que no le llegó a las ocho familias damnificadas pero sí al resto de la comunidad educativa del Magno College.Y añade: "Es por ello que aun bajo todas la presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá”.Asimismo, el colegio manifiesta que “Magno siempre se caracterizó por poner a TODOS los alumnos en el centro y todas las decisiones siempre estuvieron alineadas a procurar lo mejor para ellos” y queNo obstante ello, agrega, “estamos orgullosos de haber conformado una Comunidad que entiende que puede constituirse en agente de cambio”.uno de los niños discriminados, señaló: "Ayer el Colegio emitió un comunicado en el que confirman la decisión de no rematricular a los 8 alumnos, pese a la intimación de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia”., que al ser consultada por Télam se negó a brindar información.“En principio estoy sorprendida, porque nunca hubiese imaginado que esto podría pasar en el Magno, estamos como familia en el colegio desde el 2013, tengo dos hijos, en primaria y secundaria, ambos hicieron el jardín ahí”, dijo a Télam una mamá del colegio que tiene a dos de sus hijos cursando en la institución.Al respecto, la mujer, que prefirió mantener en resguardo su identidad para preservar a sus hijos de algún tipo de represalia, sostuvo que siempre valoraron del colegio “la calidad humana de sus docentes y personal en general y fuimos viendo cómo se convertía en un colegio referente en temas de inclusión”En tanto, manifestó que el dueño nunca estuvo presente y que nota un cambio desde la nueva dirección general.