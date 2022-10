La crecida de los ríos Iguazú y Uruguay provocó evacuados

Foto: Claudio Fanchi

La situación en el Parque Nacional Iguazú

El Parque Provincial Moconá

La crecida de los ríos, por las intensas lluvias en la zona de las altas cuencas, en territorio brasileño, provocópor losde los cursos de agua y el cierre del Parque Nacional Iguazú en Misiones, se informó este miércoles oficialmente.En la provincia, las comunas más afectadas son las ubicadas a la vera del río Uruguay, en la frontera con el Brasil.En la ciudad de El Soberbio fueronen el transcurso del día, residentes de los barrios Unión y Chivilcoy, según informaron desde la intendencia de esa comuna a unos 200 kilómetros al noreste de Posadas.Es que la localidad siempre se ve afectada cuando la represa hidroeléctrica brasileña Foz do Chapecó debe abrir sus compuertas.y la cantidad de metros cúbicos (m³) que está largando Chapecó equivale a más de 20 mil m³/s", dijo este miércoles el intendente Roque Soboczinski a una radio de Posadas."Esto equivale a superar las últimas dos o tres crecidas que tuvimos. Vamos a estar bordeando los 14 metros", aclaró el jefe comunal.desde este miércoles por la mañana, ya que se corta el servicio a partir de los 7,50 metros.El servicio de agua potable fue suspendido por el efecto de las crecidas repentinas, "se tapa todo lo que sea el sistema de bomba y automáticamente queda fuera de servicio por una cuestión de seguridad", se informó.En la zona ribereña de San Javier el río Uruguay, según un informe de la Prefectura Naval, por lo que los habitantes del lugar se mantenían en alerta.La actividad en el puerto aún era normal en el paso internacional entre San Javier y Porto Xavier, mediante el servicio de lancha de pasajeros y balsa, aunque se esperaba un repunte importante del caudal para la noche de este miércoles.Los servicios podrían suspenderse en caso de que el río Uruguay continúe con esta tendencia creciente y alcance los 7,70 metros, por lo que los vecinos de la zona ribereña permanecían atentos a los informes de la Prefectura Naval Argentina con asiento en la localidad.En Alba Posse la situación era de expectativa,pero el río seguía creciendo a un promedio de 40 cm por hora, también por efecto de la represa Foz do Chapecó.El paso internacional Alba Posse-Porto Mauá (balsa) estaba suspendido, según confirmaron desde la intendencia.Por su parte, el Parque Nacional Iguazú fue evacuado y por razones de seguridad fue cerrado a los visitantes "hasta nuevo aviso", según un comunicado difundido este miércoles por la Administración de Parques Nacionales."Debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú", añade el comunicado.A las 12.10 de este miércoles partió el último tren hacia Garganta del Diablo y tras un análisis,, que se realizan por seguridad del visitante y para resguardar el paseo.Las lluvias en las altas cuencas hicieron que el caudal creciera considerablemente durante el fin de semana y que en Cataratas se registraran casi 5.000 metros cúbicos por segundo, que este miércoles llegaron a los 8.000 metros cúbicos.Los protocolos de seguridad que están vigentes, determinan que cuando se registra un caudal mayor a 6.000 metros cúbicos desde la empresa concesionaria en conjunto con la administración del parque nacional evalúan cerrar de forma preventiva el circuito.Es por eso que las pasarelas de los circuitos fueron rebatidas para evitar daños y no se permitía el acceso a los turistas.En este caso, las represas hidroeléctricas brasileras Baixo do Iguazú y Caxias, ambas sobre el río Iguazú, debieron abrir las compuertas para aliviar la carga al liberar el excedente.En tanto, el parque provincial Moconá, con los Saltos del Moconá,debido a que el tránsito por el puente de acceso al paseo, sobre el arroyo Yabotí, estaba totalmente cubierto por el agua.Los paseos náuticos en el paseo turístico fueron suspendidos ya que en la zona el río alcanzaba los 15 metros.Otro puente cerrado al tránsito vehicular es el ubicado sobre el arroyo Pindaytí, en la ruta provincial costera 2, que une las localidades de Alba Posse y Colonia Aurora.También fue momentáneamente cerrado el puente conocido como "Balneario 4 Puentes", que conecta las localidades de 9 de Julio y Colonia Victoria, trasponiendo el arroyo Piray Miní.Mientras que, desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se informó hoy que los caudales afluentes a la represa se incrementaron como consecuencia de las precipitaciones registradas en territorio brasileño principalmente, cuyos montos acumulados estuvieron en el orden de 260mm.