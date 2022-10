Unos dos mil estudiantes debatieron sobre la diversidad y el respeto en una jornada en la exEsma VER VIDEO

La necesidad de la ESI

Peleas por pertenecer a barrios diferentes, bullying por ser gay y falta de clases de Educación Sexual Integral (ESI) fueron parte de los temas que pusieron sobre la mesa algunos de los dos mil estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad y la provincia de Buenos Aires en una jornada de juegos, shows y charlas con debate en el predio de la exEsma, un evento gratuito sobre diversidad y lucha contra la discriminación."Mi amigo sufrió bullying muchos años por ser gay, se ponía muy mal y los docentes se cansan porque es todo el tiempo, pero lo peor son las peleas de los pibes porque son de diferentes barrios y se agarran a las piñas y muchos se cambian de escuela y todo sigue", contó a Télam Ulises Pereyra, estudiante de 16 años de la escuela 21 Cruces de los Andes, de la localidad bonaerense de Jagüel, en el partido Esteban Echeverría.Ulises planteó que "en la escuela no hay lugar para hablar de esto y es injusto que los alumnos se tengan que ir de la escuela".En el marco del Día del respeto a la Diversidad Cultural que se celebra cada 12 de octubre, la fundación Encontrarse en la Diversidad organizó la jornada en su décima sexta edición, convocaron a más de 30 escuelas del Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a participar de shows de stand up, juegos interactivos y charlas con debate sobre la importancia del encuentro con lo diverso.El evento se realizó desde las 9 en el Espacio Memoria y Derechos Humano (exEsma), ubicado sobre la avenida Del Libertador 8151.Allí, los adolescentes participaron de juegos como una ruleta con estereotipos, donde podía salir "en el fútbol femenino son todas lesbianas", lo que los llevaba a reflexionar. "Es una pavada eso", dijo uno de los chicos y se abrió el debate en torno a esa frase, en un actividad a cargo del área de convivencia en la Diversidad de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad.Alumnas de la escuela secundaria pública técnica Raggio, del barrio de Núñez, conversaron con Télam sobre las necesidades de los adolescentes de disponer de espacios donde hablar sobre dudas, sexualidad, diversidades y respeto, mientras otra estudiante explicaba su opinión sobre la ESI."Vamos a hablar sobre lo que significa la ESI para nosotros y para mí es muy interesante pero no se llega a cubrir en todo el país y en nuestra escuela casi no hay, tuvimos una sola jornada en todo el año que habló de la violencia sobre la mujer", dijo Jazmín Boretto, de 16 años, mientras se pegaba un sticker en la frente que decía "Diana Sacayán", histórica activista del movimiento por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo transgénero en Argentina, víctima de un transfemicidio e impulsora del cupo laboral trans.Y agregó: "Necesitamos espacio para hablar de nuestra sexualidad, de anticonceptivos, hay muchas adolescentes activas sexualmente y embarazos adolescentes", insistió Jazmín."La iniciativa es el único evento gratuito en el mundo que reúne a más de 2.000 jóvenes de diferentes instituciones educativas formales y no formales de disímiles realidades geográficas, orígenes, nacionalidades, ámbitos socioculturales, religiones o creencias para conversar sobre género, redes sociales, homofobia, racismo, antisemitismo, islamofobia, gordofobia, xenofobia y demás discursos de odio", detalló la Fundación.Su director, Ariel Dorfman, destacó la importancia de la jornada. "Esto es educarnos también, ustedes también tienen el derecho a enseñar y hoy es un día para abrir la puerta a que ustedes se enseñen y se aprendan", dijo en el centro cultural Haroldo Conti, ante un auditorio repleto de adolescentes."Los que tienen miedo, odian; los valientes estamos para la diversidad y es en todos lados y con todas las personas", añadió.En tanto, la directora ejecutiva de la Fundación, Florencia Fisch, les recordó a los estudiantes lo que sucedió en la exESMA."En el espacio Memoria, que se recuperó hace muchos años, fue donde funcionó el centro de detención, tortura y exterminio clandestino más grande de la última dictadura militar, donde cerca de 5.000 personas desaparecieron; para ir contra los discursos de odio armamos este espacio, donde valoramos las diferencias y queremos que ninguna identidad tenga que ocultarse y es de pluralidad y respeto", dijo Fisch.Tras enfatizar que históricamente se enseñaba que el 12 de octubre se celebraba el descubrimiento de América, apuntó: "Gracias a pueblos indígenas, afro, reconocemos que todas las culturas ya existían y no fueron descubiertas y eso les vamos a proponer hoy también".A su vez, Ornella Infante, militante trans y directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del Inadi, expresó que "es esperanzador ver tantos pibes y pibas encontrándose para debatir, para dar alguna iniciativa y cuestionarse y por supuesto marcar la cancha"."Digo esto como persona trans, cuando tenía la edad de ustedes, era encarcelada, torturada y si hoy me pueden presentar como una funcionaria del Gobierno nacional, tuvo que ver con dos cosas: haber sido joven y haber querido cambiar la realidad de compañeras y organizarnos y un Estado presente, que supo escuchar las demandas de organizaciones de la sociedad civil", reflexionó.Tras recordar las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, el voto joven, el DNI no binario, remarcó la importancia de "encontrarse, debatir y sensibilizarse"."Debemos lograr que no haya más violencia en la sociedad, no tener más estigmas, no sufrir más la discriminación, violencia que la tenemos absolutamente naturalizadas y no dimensionamos que deja marcas a fuego", apuntó.La jornada tuvo un show de stand up en el que los jóvenes podían participar en la elección sobre qué y cómo dramatizar situaciones cotidianas, y surgió la de un chico que no era invitado a una fiesta. Ante su enojo, se proponía no ir o acceder a la fiesta y descargar su bronca.