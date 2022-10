La comisión de Transporte dio el dictamen favorable al proyecto de alcohol cero al volante

El debate en comisión VER VIDEO

Actualmente, 11 provincias y más de 40 municipios del país tienen una ley de alcohol cero en sus territorios. Las provincias son Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut.

Un informe del Ministerio de Salud señala que 1 de cada 4 conductores siniestrados declararon haber consumido bebidas alcohólicas horas antes del accidente.

Para Guerrera, la iniciativa de Alcohol Cero es clave para la seguridad El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó que el apoyo de los diputados de los distintos sectores políticos en la Comisión de Transportes al proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante "es una muestra más de la importancia de esta iniciativa, que pone a la seguridad y el cuidado de la vida de las personas en el centro de la escena”.



“Las y los diputados pudieron ver las estadísticas y cómo el alcohol pone en riesgo la vida, tanto la de las y los conductores como de las demás personas que circulan. Ahora, debemos dar un paso más que es conseguir la aprobación en el recinto para convertirla en ley como ya se hizo en 11 provincias y más de 40 municipios de todo el país“, agregó Guerrera.



El debate en comisión

"La Ley de Alcohol Cero no puede esperar", Martínez Carignano El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, agradeció "a los diputados de la comisión de Transportes que dejaron de lado cualquier diferencia política y trabajaron juntos en un tema crucial para que avance una ley por un país con muchos menos muertos y heridos como consecuencia de siniestros viales generados por el alcohol al volante”.



“Desde el comienzo de esta gestión planteamos que la Ley de Alcohol Cero no puede esperar. A diferencia de años anteriores, la ANSV no es empleada de los sectores poderosos que se oponen a esta iniciativa, sino que elegimos apoyarnos en los familiares de las víctimas, en los médicos, en la UBA, en la experiencia internacional y nacional para sostener la discusión. Estamos más cerca del objetivo”, añadió.



Este proyecto de ley propone que ninguna persona que conduzca un vehículo motorizado pueda hacerlo con una graduación de alcohol en sangre superior a cero. La iniciativa busca reducir la siniestralidad vial como consecuencia de conductores en estado de ebriedad, ya que, el alcohol está presente en alguno de los conductores en al menos 1 de cada 4 incidentes viales graves y afecta sobre todo a los menores de 35 años.



"El límite de 0,5 en sangre es engañoso porque está demostrado que el alcohol te afecta desde la primera copa y depende mucho de cada organismo", apuntó el funcionario.

La comisión de Transporte de la Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen de mayoría a un proyecto para establecer la prohibición de conducir vehículos con concentración de alcohol en sangre, a fin de reducir las muertas producidos por accidentes viales.Ahora, la iniciativa propuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, está más cerca de ser debatida en la Cámara de Diputados para obtener media sanción.La decisión fue adoptada en una reunión de ese cuerpo legislativo -que preside- y ahora debe ser debatida en la comisión de Seguridad para luego pasar al recinto de sesiones.El dictamen consensúaa las y los conductores de vehículos en todas las rutas nacionales del país, ya que se instrumenta en varias provincias.De acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud,El mismo informe señala que 1 de cada 4 conductores siniestrados declararon haber consumido bebidas alcohólicas en las horas previas al accidente.establece, para cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre, para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga fija alcohol cero.Al exponer en la reunión, el presidente de la comisión de Seguridad Interior,dijo que "la Argentina hace muchos años que tiene tradición de alcohol cero en su ley, porque lucha contra el alcoholismo" e impusoEn tanto, el diputadoexpresó que "la principal causa de muerte en los jóvenes son los siniestros viales" y dijo que "es importante señalar que esta es una cuestión prioritaria en materia de salud pública"."El alcohol afecta nuestros sentidos y capacidades" y "con una graduación de entre 0.1 y 0.5añadió.Por su parte,dijo que "en Mendoza, los índices han bajado a fuerza de endurecimiento de sanciones. La responsabilidad es doble: herramientas eficientes para lograr el fin propuesto por la norma y gestión eficiente para que esas normas sean aplicables".A su vez, el exministro del Interior y diputado de Identidad Bonaerense,, afirmó que "estos son los temas que nos acercan a la gente, son preocupaciones de la sociedad. Lo que hay que proteger es la vida por encima de cualquier interés. Hay que avanzar sabiendo que cuando uno va a conducir no tiene que consumir".Por último,señaló que si esta iniciativa "no es acompañada desde la voluntad política, desde la gestión que implica los controles y la concientización, muere por sí misma.Transporte sostiene que iniciativa de Alcohol Cero pone a la seguridad en el centro de la escenaEl ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó hoy que el apoyo de los diputados de los distintos sectores políticos en la Comisión de Transportes al proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante "es una muestra más de la importancia de esta iniciativa, que pone a la seguridad y el cuidado de la vida de las personas en el centro de la escena”.El proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante obtuvo esta mañana dictamen favorable por decisión de la comisión de Transportes. Ahora, la iniciativa propuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, está más cerca de ser debatida en la Cámara de Diputados para obtener media sanción.“Las y los diputados pudieron ver las estadísticas y cómo el alcohol pone en riesgo la vida, tanto la de las y los conductores como de las demás personas que circulan. Ahora, debemos dar un paso más que es conseguir la aprobación en el recinto para convertirla en ley como ya se hizo en 11 provincias y más de 40 municipios de todo el país“, agregó Guerrera.A su vez, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, agradeció "a los diputados de la comisión de Transportes que dejaron de lado cualquier diferencia política y trabajaron juntos en un tema crucial para que avance una ley por un país con muchos menos muertos y heridos como consecuencia de siniestros viales generados por el alcohol al volante”.“Desde el comienzo de esta gestión planteamos que la Ley de Alcohol Cero no puede esperar. A diferencia de años anteriores, la ANSV no es empleada de los sectores poderosos que se oponen a esta iniciativa, sino que elegimos apoyarnos en los familiares de las víctimas, en los médicos, en la UBA, en la experiencia internacional y nacional para sostener la discusión. Estamos más cerca del objetivo”, añadió.Este proyecto de ley propone que ninguna persona que conduzca un vehículo motorizado pueda hacerlo con una graduación de alcohol en sangre superior a cero. La iniciativa busca reducir la siniestralidad vial como consecuencia de conductores en estado de ebriedad, ya que, el alcohol está presente en alguno de los conductores en al menos 1 de cada 4 incidentes viales graves.Actualmente, 11 provincias y más de 40 municipios del país tienen una ley de alcohol cero en sus territorios. Las provincias son Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut.El director de la ANSV detalló que en la Argentina el alcohol está presente, según las estadísticas oficiales, en 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertes y afecta sobre todo a los menores de 35 años.La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre, para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga fija alcohol cero."El límite de 0,5 en sangre es engañoso porque está demostrado que el alcohol te afecta desde la primera copa y depende mucho de cada organismo", apuntó el funcionario.