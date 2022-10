"En una buena escuela no tiene lugar la discriminación", aseguró Sileoni

"Las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión", remarcó Sileoni.

Tenemos la firme convicción de q las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado. En una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante. pic.twitter.com/h8zOPUk3Xd — Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) October 12, 2022

El, reafirmó este miércoles que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación", al referirse a lade cara al ciclo lectivo 2023.Este martes a la noche, la cartera educativa intimó al Colegio Magno, ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, a retrotraer en el plazo de 48 horas la decisión de no renovarles la matricular a los estudiantes."Las máximas autoridades de la DGCyE se hicieron presentes en la Institución en el día de hoy y labraron un acta en la cual, para resguardar el interés superior de las niñas y niños", se indicó desde el organismo en un comunicado.En ese sentido, Sileoni expresó este miércoles a través de sus redes sociales: "Tenemos la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado" y analizó que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante".El 30 de septiembre pasado, el colegio informó a través de una nota a cada padre que susAl respecto, la cartera educativa precisó anoche que "ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Colegio Magno de Villa Rosa, donde ocho familias recibieron por parte de las autoridades del establecimiento, la información que sus hijas/os no serían rematriculadas/os para el ciclo lectivo 2023, la DGCyE comunica que dicha disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa"."En los artículos 4 y 5 entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la provincia a través de su DGCyE de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes. Asimismo, su Decreto 552/12 reglamentario establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento", se añadió.Luego, subrayó, "esta DGCyE tiene la firme convicción que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que no pueden ser comprendidos en las leyes del mercado"."En una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante. En cada una de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires se trabaja diariamente en la construcción de los vínculos y en el respeto hacia los otros, promoviendo la convivencia, la contención y la integración", se concluyó desde el Gobierno bonaerense.