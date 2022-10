Salta, Entre Ríos y San Luis continúan con focos activos

Jujuy: el incendio en las Yungas lleva dos semanas sin avance

El incendio localizado en la región de las Yungas jujeñas no registra avances desde hace 14 días y, a un mes de haberse originado, se busca reducir el riesgo de que pueda saltar del perímetro debido a que hay "muchos puntos calientes", informó la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy.



"El cortafuego está funcionando en todo el perímetro incluyendo una parte que se había ampliado lo que nos permite mantener en 7.800 hectáreas aproximadamente la superficie afectada", indicó a Télam el titular del organismo provincial Alejandro Cooke.



Y agregó que el incendio tiene "muchos puntos calientes adentro pero sigue sin avanzar", debido al trabajo que vienen realizando los brigadistas y cuadrillas con el enfriamiento permanentemente de las líneas "para evitar que pueda saltar hacia otro lado".



El fuego se originó hace un mes en la localidad de Yuto del departamento Ledesma, 161 kilómetros al noreste de la capital jujeña, y afectó bosques y pastizales.



De las casi 8.000 hectáreas quemadas, 995 corresponden al Parque Nacional Calilegua.



Trabajan actualmente 196 brigadistas con tareas para sofocar los árboles prendidos, trozarlos y enterrarlos.



De continuar con esta labor que apunta a reducir los riesgos, "calculamos que en 10 o 12 días podríamos tener controlado el incendio", estimó Cooke, aunque eso dependerá de las condiciones climáticas en la región.



"No tenemos pronóstico de lluvia pero el viento fuerte es algo a tener en cuenta, por eso mientras no se siga registrando más seguro estaremos de avanzar con el trabajo", afirmó.



Los brigadistas son dirigidos por la Dirección de Incendios de la Vegetación y Emergencias Ambientales, en conjunto con Parques Nacionales y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con el apoyo de maquinarias viales y autobombas, y el aporte de aviones hidrantes y helicópteros con helibalde.