Un colegio de Pilar dejó sin vacantes a ocho alumnos con discapacidad

Magno Colege, de Pilar.

Padres y madres de un colegio privado ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, denunciaron quey aseguraron que el dueño del establecimiento comparó "el contrato pedagógico con uno de alquiler".el pasado 30 de septiembre mediante el cual se comunicó a padres de hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad quePablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, relató ante los medios que desde hace unos meses percibían una “actitud de la escuela que no había sido así hasta entonces porque era un modelo de inclusión y de integración”.Asimismo, el hombre contó que su hijo sigue una currícula específicamente adaptada a sus necesidades y eEn diálogo con el canal C5N, Basz explicó que días después de la llegada del mail, en una reunión con el dueño del colegio,Incluso, le dijo que él siendo dueño de esta escuela, como si fuera dueño de un departamento o una casa en alquiler, “puede decidir año a año si renueva o no el contrato con el inquilino”., de 10 años y con Síndrome de Hunter que asiste a esa institución laica y bilingüe desde los 5 y que tiene certificado de discapacidad.El texto emitido por el Magno College añadía que “entendemos la importancia de enviar esta notificación de forma temprana para que cuenten con el tiempo necesario para planificar la continuidad pedagógica en otra institución educativa”.Además,, y remarcó la importancia de que Emanuel permanezca en esa institución por el "vínculo ya generado con sus amigos".Por su parte,(Inadi), confirmaron a Télam que el día 6 de octubre pasado,por parte de la padres de los alumnos con discapacidad a los que el colegio Magno les negó la matricula para el 2023.Y añadieron que "desde Inadi analizamos si la situación es discriminatoria o no, y para ello nos basamos en los derechos de la Convención sobre los derechos de personas con Discapacidad y en la Convención sobre los derechos del niño".Desde el organismo señalaron que. Primero intentaremos algún tipo de gestión con la que procuraremos lograr que les den las vacantes, y si no, se avanzará respecto al dictamen como una conducta discriminatoria".