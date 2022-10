Salud mental: el Inadi pidió que los medios periodísticos no discriminen ni estigmaticen

Ilustración de 123RF.

El Observatorio de la Discriminación en Medios de Comunicación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) advirtió este lunes queen algunas coberturas periodísticas a pesar de los avances normativos y cambios de paradigma en materia de salud mental, y exhortó a mantener un abordaje de la problemática con una perspectiva de derechos humanos.En el marco del Día Mundial y Nacional de la Salud Mental, que se conmemora en esta jornada, el organismo emitió un informe técnico analizando los abordajes sobre temáticas de salud mental y consumo problemático de drogas en los medios audiovisuales.En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la realización del documento es "contribuir con su problematización y a la promoción de coberturas con un enfoque de derechos humanos y no discriminación" y destacó quede personas y colectivos que atraviesan estas situaciones".De acuerdo con el informe, a pesar de los avances normativos y el cambio de paradigma propuesto en el campo de la salud, en muchas coberturas periodísticas aún prevalece una "anticuada, discriminatoria y estigmatizante".Para el Inadi, los medios de comunicación pueden contribuir a que se "perpetúe el estereotipo que vincula a las personas con situaciones de salud mentala pesar de que esta no es la regla".Al respecto, el Instituto manifestó queaudiovisual, por ser una voz social autorizada de la sociedad y por la legitimidad que esto conlleva,A su vez, advirtió que los discursos discriminatorios pueden ayudar a legitimar los pedidos sociales de represión hacia ciertos colectivos y enfatizan sobre la importancia de "desarticular estereotipos visibilizando las imágenes simplificadas y afianzar un enfoque de derechos humanos en el que se reconozca a las personas usuarias de servicios de salud mental como sujetos de derecho".Además, el organismo afirmó que "todas las personas -sin importar el género, la edad, situación económica, procedencia u otra particular- atravesamos o, con necesidad de diferentes tipos de acompañamiento y asistencia".Por esta razón, el informe difundido por Inadi concluye en que "es importante que los medios de comunicación contribuyan a su visibilización desde una mirada que reconozca la singularidad y su contexto, y apele al abordaje de la situación con una perspectiva de derechos humanos, no solo para proteger el derecho a la salud de la persona sino también el ejercicio del resto de sus derechos".