La gran fiesta K-pop llegó a Buenos Aires: bar de glitter, neón y concurso de baile

El evento se extendió desde el mediodía hasta las 19 en Niceto Club. Foto: Pepe Mateos

Concurso de baile

Gastronomía coreana, bar de glitter y más

Grupos de fandancers hicieron coreografías coordinadas de música coreana, tanto arriba del escenario como en la pista. Foto: Pepe Mateos

La primera fiestadedicada a la cultura del pop coreano, con organizadoras de Seúl, se realizó el último sábado en la Ciudad de Buenos Aires con una explosión de baile, música y gastronomía. Más de 900 adolescentes, entre algunos pequeños acompañados de sus padres, disfrutaron de una tarde de celebración que reunió coreografías perfectamente coordinadas, luz de neón y un bar de glitter para dar aún más brillo a los participantes.Con la conducción de la youtuber coreana Jini , que vive en Argentina y se ha convertido en un puente entre las dos culturas, el Club Niceto dispuso su escenario principal y su pista a cientos de jóvenes que bailaron los hits de las exitosas bandasentre otras."La idea de este evento es que se conozca un poco más la cultura coreana en Argentina y en América Latina, que la gente pueda disfrutar un buen momento", comentó a Télam Sebastián Grasso, parte de la organización local.Eles un género musical original de Corea del Sur (Korean Pop) que surge a principios de los años 90. Su música suele estar influenciada por diversos géneros musicales occidentales que han sido adaptados al mercado asiático como el jazz, hip-hop, reggae, electrónica y pop, entre otros.En la actualidad, se trata de un movimiento ya que hablar de K-Pop no solo implica al género musical sino también a las series, el cine, la gastronomía. Al concepto que engloba este fenómeno mundial se lo conoce comoEl color lo aportaron los "fandancers" -los jóvenes que participaron de los bailes- en el espacio donde también hubo barra de comida oriental (K-Food), videojuegos y stands de merchandising original.y que son patrocinadores del evento. Ellos quieren llegar Buenos Aires y organizar este tipo de eventos también en América Latina en general", comentó Grasso.Varias bandas participaron del concurso de baile, que tuvo como premio casi medio millón de pesos distribuidos entre los ganadores:(mega premio),(primer puesto),(segundo puesto),(tercer puesto).Nicolás Romero, de 23 años y parte del grupo Rose as One, aprendió a decir "hola" y "te amo" en coreano: "La música K-pop la escuchaban conocidos míos y me empecé a enganchar, más que nada por el tema del baile y porque tienen coreografías muy llamativas", contó el jóven en diálogo con Télam."Ahí me surgió la idea de poder imitarlos y aprender de ellos., de gente fan del K-pop organizando grupos de baile y eventos".Con su grupo ensayan una vez por semana, los domingos: "En Puerto Madero hay un lugar muy específico (en la vía pública) donde va la mayoría de la comunidad a practicar adelante de espejos, de vidrios de edificios. Pero hay grupos también que se pueden costear una sala de ensayo".A Kevin Acosta, de 22 años y miembro de la misma agrupación, le gustaba mucho bailar desde chiquito y poco a poco fue descubriendo el K-pop. Así fue armando su grupo de baile con el que se anotó al concurso, y fue uno de los ganadores."El baile tiene mucha importancia porque es muy. El estilo de música es muy variado, tiene una mezcla de estilos y géneros", comentó a Télam.Las bandas concursantes bailaron en el escenario principal, mientras una pantalla con diferentes efectos visuales completaba su performance. En la pista, cientos de jóvenes aplaudían e imitaban sus movimientos, donde la alegría fue el factor común del evento.La barra de comida se convirtió en un puesto de comida callejero de Corea, donde los participantes pudieron deleitar el famoso, conocido como el pancho coreano.También, había puestos para comprar merchandising como pines artísticos y pequeños muñequitos de las bandas más populares del K-pop, como BTS o Blackpink.En los charts de YouTube, Blackpink -formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa- está en el podio de las dos canciones populares en todo el mundo con Shut Down y Pink Venom.Mientras que el canal de la exitosa banda BTS,(que se traduce al español como “boy scouts a prueba de balas”), rompió los récords en esa plataforma al superar los 70 millones de suscriptores.El evento, que se extendió desde el mediodía hasta las 19 y fue organizado por, tenía un bar de glitter donde cualquier persona podía ir para recibir maquillaje artístico en el rostro.