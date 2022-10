Las personas travesti/trans tendrán una pensión no contributiva a partir de los 35 años

La nueva normativa permite la incorporación de grupos vulnerables no contemplados hasta el momento. Foto: 123RF.

La norma sancionada

Las personas travesti/trans mayor de 35 años y las mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a pensiones no contributivas en la provincia de Santa Fe, a partir de la sanción de una norma que las incluye, junto a otros grupos, en la ley que regula el otorgamiento de esos beneficios."Celebramos la sanción de este proyecto que viene a reconocer y reparar esta demanda histórica", dijo laLa funcionaria señaló que "el gobierno de la provincia de Santa Fe siempre va a estar atento y comprometido con los avances en derechos de las personas más vulnerables".La norma, que fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Senadores de esta provincia, debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia, informaron fuentes legislativas.El senador justicialista Alcides Calvo, autor de la iniciativa junto al radical Rodrigo Borla, valoró que con los cambios en el sistema de pensiones Ley 5.110 "vamos incorporar el concepto de diversidad de género"."Esta Cámara, que a veces nos tildan de muy conservadores, peo hoy damos un paso realmente importante", sostuvo el senador justicialista del Departamento Castellanos.La norma tuvo media sanción del Senado y el mes pasado la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que regresó a la Cámara alta provincial para su sanción definitiva.La misma, que regula el sistema de pensiones no contributivas de Santa Fe, que permiten la incorporación de personas o grupos vulnerables no completados hasta el momento.Entre otras, podrán acceder a una pensión provincial, explicaron fuentes parlamentarias.Además, la modificación incluye por primera vez al colectivo travesti/trans, cuya expectativa de vida promedia los 40 años."Sin dudas este logro es gracias al trabajo conjunto que se llevó a cabo con la militancia de las organizaciones travesti/trans de nuestro territorio, como por ejemplo Comunidad Trans de Rosario", dijo en su cuenta de Twitter la subsecretaria Tacari."Ahora las personasserán beneficiaras de la pensión en el marco de la Ley 5.110", abundó la funcionaria.En el caso de las mujeres que padecen violencia de género, la pensión se otorgará por el plazo de un año.El senador Calvo dijo durante la sesión que "se incorporaron a aquellas mujeres que han sido sometidas a violencia de género, que muchas veces determinaba que no podían tomar decisiones porque no tenían un sustento. Por un año tendrán esta pensión, creo que se ha ampliado el espectro".Al darle media sanción al proyecto, en septiembre, la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, había señalado que es importante "adaptar el instrumento (de las pensiones) a las transformaciones que la sociedad va viviendo y a la problematización que la sociedad va haciendo en relación a los sectores vulnerables".Entonces remarcó que también hay que comprender las modificaciones a la norma "desde una perspectiva de reparación" ya que "se incorpora a que accedan al beneficio víctimas de violencia de género, personas travesti/trans de más de 35 años, entendiendo las situaciones de profundas vulnerabilidad que viven estas poblaciones".