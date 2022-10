Murieron 250 ballenas piloto que quedaron varadas en Nueva Zelanda

Los equipos de conservación no pudieron devolverlas al mar debido a la presencia de tiburones en la zona. (Foto Tw Project Jonah New Zealand)

Las autoridades decidieron que las ballenas "se descompongan in situ de manera natural". (Foto Tw Project Jonah New Zealand)

Unasmurieron tras quedarse varadas, donde los equipos de conservaciónen la zona, informaron este sábado las autoridades locales.Las ballenas piloto fueron vistas varadas el viernes en la parte noroccidental de esta isla, indicó el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, según la agencia de noticias AFP."En la isla Chatham no reflotamos activamente a las ballenas por el riesgo de ataques de tiburones tanto a los humanos como a las propias ballenas", explicó en un comunicado el Departamento, que añadió que los cetáceos que sobrevivieron fueron sacrificados para evitarles un mayor sufrimiento., y se dejará que sus cuerpos se descompongan in situ de manera natural", indicó el Departamento.Estos varamientos "no son inusuales" en la isla Chatham, al este de la Isla Sur de Nueva Zelanda, según se informó.El récord se produjo en 1918, cuando quedaron varadas unas 1.000 ballenas.Hace poco más de dos semanas, casi 200 ballenas piloto fallecieron también en una playa en la isla australiana de Tasmania.