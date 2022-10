Nació un nuevo cóndor incubado de forma natural por su madre

Foto: Captura Twitter.

El Ecoparque porteño recibió la llegada de nuevo cóndor, cuyo huevo fue incubado de forma natural por su madre sin asistencia del personal del personal del lugar, se informó oficialmente.Desde la Secretaría de Ambiente porteña señalaron que luego de 2 meses de incubación nació una cría de cóndor andino (Vultur gryphus) en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires.El ejemplar fue nombrado Kawsarichiq que significa "el que hace comenzar a vivir" y es un macho que no supera los 200 gramos."El momento es perfecto porque justo la semana próxima vamos a liberar dos pichones nacidos y criados en aislamiento humano en la provincia de Río Negro como parte de los esfuerzos que realiza la Ciudad de Buenos Aires para contribuir con la conservación de las especies en todo nuestro territorio" afirmó la Secretaria de Ambiente de la Ciudad, Inés Gorbea.que permanecen en el parque debido a que no pueden ser liberados por tener problemas en su salud, ya que no pueden volar con los parámetros necesarios de un cóndor, explicaron.La cría anterior había recibido el nombre "Karut" y fue liberado en la naturaleza."La primera semana es crítica para el desarrollo del pichón que quedará bajo los cuidados de su madre y los controles nuestros hasta al menos sus 5 meses de vida, luego pasará a formar parte de la bandada a ser liberada en el 2023", afirmó Federico Iglesias, subsecretario a cargo del Ecoparque.