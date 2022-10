Registran daños irreparables en moais tras un incendio forestal en la Isla de Pascua

Las primeras informaciones advirtieron que las llamas fueron causadas "de manera intencional".

Lamentamos este grave incendio en #RapaNui en el volcán Rano Raraku, con afectación al Sitio de Patrimonio Mundial. Hace solo dos días, el fuego arrasó más de 100 hectáreas en la isla. Ofrecemos todo nuestro apoyo al alcalde de @Muni_Rapanui, Pedro Edmuns Paoa. pic.twitter.com/PgVowJbSBA — Carolina Pérez Dattari (@caroperezdattar) October 5, 2022

Elcalificó comoafectados por el incendio forestal en el, que consumió 140 hectáreas del parque de la isla de Rapa Nui, informaron este jueves autoridades locales.El informe de los efectos de las llamas aún no está terminado, por lo que no se tiene claridad total de la afectación patrimonial de los incendios, consignó la agencia de noticias ANSA.En tanto, las primeras informaciones advirtieron queLa delegada presidencial provincial de Rapa Nui,, indicó que si bien, aún hay algunos focos que permanecen activos."Lo que estamos viviendo en Rano Raraku es", indicó a través de El Mercurio On-Line.La representante del gobierno central señaló queNecesitamos que se motiven a servir a su tierra y defenderla de quienes quieren verla quemada"."Hago un llamado también a la subcomisión de la) para que nos unamos y podamos entregarles de forma prioritaria un terreno a los bomberos donde puedan entrenar a estos voluntarios. Debemos hacer nuestra parte para estar preparados para eventos tan devastadores como este", expresó.El último reporte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) concluyó que"En el sector exterior de la cantera -sitio de visitación- hay afectación parcial sobre estructuras patrimoniales ya que la ruta de tránsito de turistas actuó como cortafuegos y ayudó a que el incendio no se propagara más", añadió.Rapa Nui estuvo cerrada casi tres años a raíz de la pandemia y recién ahora se está abriendo al turismo, principal entrada de divisas para la isla ubicada a 3.759 kilómetros del continente, unas 5 horas y 40 minutos en avión desde Santiago de Chile, la única ruta para acceder a la Isla de Pascua.