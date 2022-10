Kicillof firmó convenios para extender el Boleto Estudiantil a todos los municipios

Con la ampliación, 47 mil jóvenes más en el interior de la provincia accederán al beneficio.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó este jueves convenios con rectores del interior de la provincia de Buenos Aires para extender la implementación del Boleto Estudiantil a todos los municipios del territorio y aseguró que "el objetivo es que todos los pibes y pibas puedan acceder a la universidad".Durante un acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, el mandatario bonaerense expuso que "cuando hablamos de boleto estudiantil y del reconocimiento de este derecho, los que venimos de la tradición militante tenemos el recuerdo de lo ocurrido en la Noche de los Lápices en La Plata y entendemos la envergadura del hecho".A partir de una inversión de 1.476 millones de pesos, la medida se llevará adelante a partir de 2023 y beneficiará a 47 mil estudiantes universitarios del interior de la provincia.Se implementará a través de la carga en la tarjeta SUBE y contemplará 45 viajes por mes para cada uno de los alumnos y alumnas, según se informó oficialmente.Al respecto, Kicillof adelantó que se extenderá ese derecho "a los estudiantes del nivel terciario y de institutos de formación".Del acto participaron también los ministros de Transporte, Jorge D'Onofrio; de Educación, Alberto Sileoni; y de Desarrollo, Andrés Larroque; así como la directora de Juventudes, Ayelén López.Desde el gobierno se precisó que ya son 300 mil los beneficiarios del boleto estudiantil universitario en el AMBA y con la ampliación habrá unos 47 mil jóvenes más en el interior de la provincia."La gratuidad universitaria no alcanza. No se cobra arancel, pero estudiar no es gratis. Muchos no lo entienden, pero para estudiar hay que incurrir en gastos de transporte, de acceso a material de estudio y alimentación fuera de casa. A eso se agrega el hecho de privarse a veces de trabajar para poder estudiar", planteó Kicillof y destacó que "a veces no se puede acceder a la formación universitaria".Sostuvo que "la lucha del boleto estudiantil es la lucha por el acceso a los estudios universitarios, que es el acceso a otras posibilidades y a otra vida" y apuntó que "durante mucho tiempo en la Argentina y hoy en muchos lugares del mundo, acceder a los estudios universitarios era algo limitado a sectores sociales pequeños o grupos de elite".El gobernador recalcó que "la universidad pública y gratuita es igualdad de oportunidades para todos", añadió que "el acceso a este derecho hoy es una realidad efectiva que requiere de decisiones, presupuestos y recursos del Estado que algunos llaman gasto y yo lo llamo inversión".El mandatario manifestó que "es injusto e ideológico plantear que alguien que viene de condiciones desfavorables está donde está porque no se esforzó lo suficiente" y consideró que desde el Estado se debe "poner en igualdad ese punto de partida lo más que se pueda".Luego, D'Onofrio rememoró que "poner en marcha el boleto universitario fue una de las primeras medidas que me encomendó el Gobernador" y reconoció que "si bien falta mucho por recorrer, no somos de los que hacen promesas irresolubles que luego no se pueden cumplir".En tanto, López afirmó que "hacía mucho que los municipios del interior pedían esto" y destacó: "Nosotros escuchamos y tomamos los reclamos de los pibes y los ejecutamos en políticas".