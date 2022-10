Alumnos de la Antártida se comunicarán con un astronauta de la Estación Espacial Internacional

Cómo es la vida en el espacio, eje de las preguntas que alumnos antárticos harán a los astronautas

La docente y directora de la escuela 38 de la Base Esperanza, en la Antártida Argentina, Soledad Otaola, contó a Télam que los alumnos de ese establecimiento que se comunicarán por primera vez con un astronauta de la Estación Espacial Internacional (EEI) centrarán sus preguntas en la forma de vida en el espacio.



"Por nuestra particular situación nos viven preguntando cómo es vivir en la Antártida, y en este caso la mayoría de las preguntas que surgieron para los astronautas tuvieron ese mismo perfil: cómo es vivir en el espacio", comentó Otaola desde su puesto de trabajo en la escuela "Raúl Ricardo Alfonsín".



La maestra recordó que desde el momento en que fueron preseleccionados junto a su familia para dictar clases en el continente antártico, ya sabían de la posibilidad de este proyecto "histórico" que se concretará mañana a las 12.14 hora argentina.



"Como docentes sabíamos de este proyecto y trabajamos en él. La preparación de los alumnos comenzó con una investigación sobre el tema. Se interiorizaron desde aspectos del sistema solar, incluso fabricando una maqueta con los planetas, hasta el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional", detalló Otaola.



Incluso mencionó que como parte de esa experiencia bajaron una aplicación para celulares (app) que va mostrando la posición de la estación en cada momento de su órbita, para seguir su paso por cada continente o país.



Los estudiantes "también investigaron sobre el proceso de construcción de la EEI, su historia, y averiguaron hasta los materiales que se utilizan para fabricar los trajes espaciales", señaló la mujer que antes de su experiencia antártica residía en la ciudad fueguina de Río Grande.



Sin embargo, la curiosidad de los alumnos a la hora de preparar el cuestionario a los astronautas tuvo como eje a la vida cotidiana en el espacio.



"Su curiosidad se centró en eso, cómo viven, qué hacen, qué comen o cómo van al baño. Con ayuda de la profesora de inglés empezaron a formular los interrogantes. Primero fueron muchos, más de treinta diría, y después fuimos seleccionando", indicó.



"Nos llamó la atención que las preguntas no eran sobre cuestiones técnicas, sino más bien sobre la forma de vida. No profundizaron lo que ya habían investigado sino que quisieron saber sobre la forma de sobrevivir y desempeñarse en el espacio. Después trabajaron mucho en la formulación de las preguntas en inglés y en la fonética de la pronunciación", concluyó la docente.



Otaola, jujeña de 41 años, y su marido, Denis Barrios, profesor de educación física y correntino de 46, fueron seleccionados el año pasado para cumplir el primer ciclo lectivo en la Base Esperanza después de la pandemia de coronavirus que obligó a cancelar las actividades durante un año por las restricciones sanitarias.



La dotación de la escuela 38, que este año cumple su 25º aniversario, está compuesta por quince niños, niñas y adolescentes entre 3 y 16 años, incluidos los hijos de la pareja de docentes, Paula de 16, Danilo de 7 y Fausto de 3, mientras que los hijos mayores, Dana y Nicolás, eligieron quedarse en la casa familiar de Río Grande, donde estudian y trabajan.