Marco Lavagna destacó una encuesta del INDEC en favor del diseño de políticas públicas

El funcionario recordó que de la ENUC se desprendió que las personas dedican un 83,8% del tiempo en trabajo no remunerado, lo que medido en cantidad de horas promedio por día fue de 5,18.

La ENUT 2021 mostró que 4 de cada 10 hogares del país tienen población que requiere cuidados, definidas como aquellas que necesitan asistencia, acompañamiento o apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, calificó este jueves como "un paso muy importante" haber realizado por primera vez a nivel nacional la, destacó que el trabajo tuvo "perspectiva de género" y dijo que sus conclusiones servirán "para transformarlas en políticas públicas"."Es un paso muy importante y un salto de calidad muy grande realizar por primera vez la ENUT a nivel nacional, donde se incorpora el libro diario de actividades, lo cual abrió mucho en términos de detalles y datos para que luego se transformen en políticas públicas o estudios que se quieran hacer", afirmó Lavagna en la presentación de la ENUT en la sede del Indec.Participaron de la cita el Director Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Luis Manzano, y Andrea Lorenzetti, de la Dirección de Estadísticas Sectoriales del instituto.Lavagna dijo que la ENUT, que fue difundida el pasado martes, "es un salto de calidad, no solo porque el desarrollo fue 100% de las áreas del Indec, con mayor velocidad de procesamiento y calidad de información, sino también porque hay distintas temáticas con mucha perspectiva de género, dando respuesta a la demanda de la sociedad"."La ENUT es una de las encuestas que viene cobrando mayor importancia a nivel mundial y está dentro de las que hay que hacer para el cumplimiento de la agenda 2030; eso nos va a permitir tener un nivel de comparabilidad a nivel regional", apuntó el director del Indec, tras agradecer al equipo de trabajo del Instituto.Por otro lado, recordó la ley 27532 publicada en el Boletín oficial el 20 de diciembre de 2019 que prevé incluir a la ENUT en el Sistema Estadístico Nacional como módulo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con el objetivo deLa ley también establece la obligatoriedad de actualizar la ENUC cada dos años. En tanto, Manzano remarcó que antes de realizar la Encuesta se hizo un repaso de antecedentes nacionales e internacionales."La primera encuesta más reciente es la de la Dirección general de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, con igual metodología y se puso a disposición con todos los materiales y tuvimos reuniones con expertos y un taller", comentó Manzano.También aclaró cuestiones metodológicas de la ENUC y de contenidos."Se decidió que fuera una encuesta y no un módulo, como dice la Ley, se utilizó el sistema de clasificación Cautal, que recomienda la Cepal, donde se propuso un diario de actividades, uso del tiempo en cuidados y el trabajo personal, registrar hasta tres actividades en simultáneo y franjas horarias de la ocupación laboral", explicó Manzano, respecto a la metodología implementada.El funcionario recordó que de la ENUC se desprendió que las personas dedican un 83,8% del tiempo en trabajo no remunerado, lo que medido en cantidad de horas promedio por día fue de 5,18, mientras un 46,4% es dedicado al trabajo en la ocupación, unas 8,27 horas.En tanto, resaltó que, mientras los varones lo hacen en un 75%, con una utilización de 3 horas y 40 minutos.En otro orden, la ENUT 2021 mostró que 4 de cada 10 hogares del país tienen población que requiere cuidados, definidas como aquellas que necesitan asistencia, acompañamiento o apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria.Y se subrayó que 98,6% de las personas utilizan el apoyo de la familia mayormente para las actividades de cuidado, un 8,9% apela a lugares privados, un 3,2% a la comunidad y solo 1% al Estado.