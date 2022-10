El oficialismo porteño bloqueó en la Legislatura un pedido para citar a la ministra Acuña

Foto: Eliana Obregón

Entre las principales demandas de los alumnos que participaron de la protesta estuvieron la mala calidad de las viandas y el deterioro de los edificios escolares.

Judicialización de la protesta

Juntos por el Cambio (JxC) bloqueó en la Legislatura porteña un pedido del Frente de Todos (FdT) para citar a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, para discutir el conflicto por el cual varias escuelas públicas del distrito fueron tomadas por sus estudiantes en las últimas dos semanas.: uno que repudiaba las "amenazas de judicialización" a las familias de los alumnos que participaron de la protesta, y otro que pedía informes sobre un corte de luz intencional en el colegio Mariano Acosta cuando se encontraban allí los alumnos que llevaban adelante la toma."Insistimos con citar a Acuña a la comisión de Educación de esta Legislatura", dijo la legisladora del FdT María Bielli y consideró que no fueron los estudiantes secundarios quienes iniciaron el conflicto, sino la Ministra, quien "en vez de escuchar cree que es mejor resolver los conflictos educativos de la mano de la policía".Bielli también recordó que dicha comisión no se reúne desde principios de julio.La diputada Ofelia Fernández, por su parte, solicitó debatir una declaración de repudio por las"Con un conflicto tan grande, acá tenemos que laburar", agregó Fernández, y añadió que "Bielli presentó un proyecto de financiamiento educativo y yo uno de reforma del sistema de alimentación escolar, ¿se podrá tratar alguno", preguntó.Entre las principales demandas de los alumnos que participaron de la protesta estuvieron la mala calidad de las viandas y el deterioro de los edificios escolares.Los proyectos que mencionó Fernández no son debatidos en la Legislatura porque para hacerlo es necesaria la voluntad de JxC, que cuenta con mayoría.La legisladora del FdT Laura Velasco, por su parte, pidió tratar sobre tablas un pedido de informes sobre los "hechos graves" que ocurrieron en el colegio Mariano Acosta el 23 de septiembre, cuando, "habiendo decidido el centro de estudiante tomar el establecimiento, entra una empresa y corta la luz, con les alumnes allí y las familias acompañando".Velasco definió comoEl debate sobre los tres proyectos fue rechazado por los legisladores de JxC."No hubo pedidos formales de diálogo antes de las tomas", dijo al respecto Manuela Thourte, del bloque UCR-Evolución.Y, como presidenta de la comisión de Educación, aclaró que no se reunió durante el conflicto porque