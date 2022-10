Cantarán para concientizar sobre parálisis cerebral

Un rasgo común en todas las personas que tienen parálisis cerebral es la dificultad en el movimiento.

La banda de música de rock a capella Vox Pop interpretará un jingle para dar visibilidad a la parálisis cerebral, tras una convocatoria de la Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN) como parte de una campaña por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora cada 6 de octubre."La música conmueve y une. La canción es pegadiza y ayuda a poner el tema en agenda. Por eso se eligió para hablar, un año más, sobre parálisis cerebral", expresaron desde el organismo., emulando instrumentos, percusión y cantando a varias voces."Acércate y te cuento un secreto al oído, algo muy importante que tiene que ver conmigo, es un día especial, hablemos de parálisis cerebral. Me gusta que me mires, que me hables y te acerques, y que me digas hola con fuerza y muy sonriente. Soy posibilidad y te invito a acompañarme", dice una de las estrofas de la canción."Para difundir la realidad de las personas con parálisis cerebral, para conocer los desafíos y las posibilidades que todos ellos tienen, para vivir una vida plena y feliz. Campañas como la nuestra, nos ayudan a conocernos e integrarnos más como sociedad", expresó Victoria Campos Malbrán, presidenta de AEDIN.Un rasgo común en todas las personas que la tienen, es la dificultad en el movimiento.Esta problemática afecta a 1 de cada 500 personas según estadísticas internacionales, en países desarrollados, en tanto, la frecuencia en Argentina puede ser mayor, explicaron desde la asociación.