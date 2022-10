Continúan las protestas en escuelas secundarias con una olla popular y una "semaforazo"

Estudiantes de escuelas secundarias continúan protestas con olla popular y "semaforazo". Foto: Analía Garelli

Estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires realizarán en la tarde del jueves una olla popular y un "semaforazo" para continuar con protestas por más y mejores viandas, infraestructura y contra las prácticas laborales obligatorias y no rentadas, luego de que el pasado miércoles no fueran recibidos en el Ministerio de Educación porteño por su titular, Soledad Acuña , y tras el levantamiento de las tomas en todos las escuelas.Durante la tarde del jueves, estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Recoleta., sostuvieron desde el centro de estudiantes de la escuela en sus redes sociales.En tanto,en la puerta del colegio para sumarse "a la lucha del movimiento estudiantil"."Exigimos la reparación inmediata del ascensor de nuestra institución y viandas de calidad en cantidad. Además, rechazamos la implementación de las ACAP (Actividades de Aproximación al mundo del trabajo), ya que fueron perjudiciales para nuestro desarrollo pedagógico y han puesto en riesgo a un alumno menor de edad", sostuvo Juan Rub, presidente del centro de estudiantes de la escuela.El pasado miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 16,con el objetivo de ser recibidos por su titular, Soledad Acuña, quien no los atendió para discutir los reclamos de viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas.