Habrá refuerzo de los controles vehiculares en las rutas por el fin de semana largo

Los controles vehiculares en las rutas que conducen a la Costa Atlántica se reforzaron este jueves a la mañana, y se extenderán hasta el lunes inclusive, con el objetivo de evitar accidentes a raíz del intenso movimiento previsto por el fin de semana largo, informaron fuentes oficiales.Los operativos estarán a cargo, en forma conjunta, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires, quienes verificarán la documentación requerida para circular, el nivel de alcoholemia, que se respeten los límites de velocidad, y la circulación indebida de los banquineros.Los controles se realizarán en los, en tanto que habrá controles y patrullajes preventivos para lo cual se utilizará patrullas, motos y drones, junto a los recursos dispuestos por la cartera de Transporte de la Provincia y de las fuerzas federales ante la gran circulación de vehículos que se estima para estos días.El, señaló que "estos controles, como ocurre en cada fin de semana largo y durante las temporadas turísticas, se despliegan para trabajar en equipo con la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de cuidar la vida y la seguridad de las personas que salgan a las rutas"."Nuestra prioridad es que las y los conductores respeten las normas, tanto ellos como cada acompañante en el vehículo. Por eso, entender que el descanso empieza en el momento en el que ponemos en marcha el auto y que todos queremos llegar a nuestro destino, nos ayuda a hacer que el tránsito hacia la costa sea más ordenado, seguro y a evitar siniestros que pueden costar vidas", concluyó.A su vez, el, dijo: "Más allá de los controles, es importante que todas las personas que estén frente a un volante este fin de semana largo y siempre, entiendan que deben hacerlo de manera responsable, porque un buen conductor es aquel que respeta las velocidades permitidas, que utiliza el cinturón y hace que el resto de los ocupantes también lo hagan, que no circula por las banquinas y que no toma ni una gota de alcohol antes de manejar".Por su parte, el, sostuvo que "tenemos el objetivo de salvar vidas. Con estos controles estamos acompañando a cada ciudadana y ciudadano que quiere descansar unos días y garantizamos que el viaje sea con la mayor seguridad posible. Con estas acciones planificadas aportamos al cambio cultural que necesitamos para que la seguridad vial sea un tema central para todas y todos".La ANSV también realizará distintos controles en el resto del país junto a las jurisdicciones y fuerzas locales a través de sus distintas bases operativas desplegadas en el territorio nacional.Por otra parte, recomienda que se debe llevar la documentación exigida para circular, como el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Licencia Nacional de Conducir, la Cédula verde o cédula azul, el Comprobante de seguro en vigencia, el Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo, la RTO o VTV al día y las Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.Así como también sugiere que, para un viaje seguro, al volante, alcohol cero; viajar con el descanso suficiente para estar siempre atento al camino; hacer paradas de 15 minutos cada 2 horas de viaje aproximadamente; no manejar por más de 9 horas diarias; que todos los ocupantes del vehículo viajen con el cinturón de seguridad correctamente sujetado; circular con las luces bajas siempre encendidas; anunciar siempre las maniobras previamente; viajar con las mascotas siempre atrás y con el arnés de sujeción correspondiente y no llevar objetos sueltos en el vehículo.