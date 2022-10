Amparo contra sistema de "jornada completa" en una escuela especial porteña

Los demandantes acotaron que "ante esta situación, que tomó por sorpresa a las familias, comenzamos un largo derrotero de pedido de explicaciones, las cuales nunca llegaron".

El juez Guillermo Scheibler notificó al Ministerio Público Fiscal para que dictamine sobre un amparo promovido por madres y padres de alumnos de la escuela de educación especial Evaristo Julio Badia, de la Ciudad de Buenos Aires, para que se mantenga el sistema de jornada simple en los turnos matutino y vespertino.Según fuentes judiciales, en la acción de amparoCasiexpusieron que "desde su fundación en 1930" la escuela de la calle O Higgins 3050 en el barrio porteño de Nuñez "tiene una oferta educativa de jornada simple en dos turnos" y que "en 2014 se agregó la extendida opcional que se hizo obligatoria para sexto y séptimo grado"."Sin embargo,, consignó la demanda.Agregó que "se produjo la reunión y tomamos conocimiento de que la escuela sería de doble jornada a partir del año que viene" y que "aquellos que no estuvieran de acuerdo debían conseguir una vacante en otra".Entonces, agregaron, se produjo una "situación violenta", por lo quepero luego avisaron que ya estaba decidido y la pregunta solo era para saber "si íbamos a mandar a nuestros hijos en 2023".Los demandantes acotaron que "ante esta situación, que tomó por sorpresa a las familias, comenzamos un largo derrotero de pedido de explicaciones, las cuales nunca llegaron".A su vez, recalcaron que "elegimos la escuela precisamente por la modalidad que entendemos superadora, pudiendo diseñar una trayectoria escolar singularizada y específica para cada niño de acuerdo a sus necesidades y deseos"."La alternativa que se ofrece en forma individualizada en muchas escuelas de jornada completa obligatoria, de que los niños con necesidades especiales se retiren antes para asistir a sus espacios terapéuticos o porque no toleran"Sabemos que la permanencia de los niños y niñas mayor cantidad de horas en la escuela responde sobre todo a una necesidad social vinculada con la precarización laboral y económica que venimos sufriendo las familias a lo largo de los años y no a que una mayor carga horaria redunde necesaria y mecánicamente en una mejora en los procesos de aprendizaje", añaden.Empero,, expresa el escrito inicial."Transformar las escuelas públicas de modo uniforme sin atender a las necesidades diversas de los niños y niñas representa una vulneración de sus derechos", afirma la demanda.