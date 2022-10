Buscan convertir el edificio de "Cromañón" en un espacio de memoria

En sus fundamentos, el texto busca ayudar a que "las víctimas no se aíslen en un reclamo individual" / Foto: Raúl Ferrari.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate de un proyecto de ley que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche 'República Cromañón', donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas por un incendio desatado el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.Los legisladores que participaron de la reunión acordaron convocar a un plenario de esta comisión que preside el oficialista Hernán Pérez Araujo con la de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el también integrante del bloque del Frente de Todos Carlos Heller, para emitir un dictamen conjunto que permita acelerar la llegada del tema al recinto.En su estricta redacción, el proyecto tiene por objetoubicado en las inmediaciones de la Estación Once del ferrocarril Sarmiento, en la calle Bartolomé Mitre 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como "República Cromañón".En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la deAdemás, destaca que se trata de una acción "para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más".De la reunión realizada este miércoles,, que solicitaron modificar el texto al sumar la expropiación de la parcela lindera a Cromañón sobre Jean Jaures número 51, lo que motivó la decisión de llamar a una convocatoria conjunta con la comisión de Presupuesto para contar con los informes de dominio incluidos., fueron las voces que se expresaron ante los legisladores agradeciendo a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, al tiempo que recordaron a las 194 víctimas y a los 4.500 sobrevivientes de la tragedia.Panola cuestionó "a los medios gráficos nacionales por haber malinformado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia” y confió en que "a través de este proyecto, el Estado se hará cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”., dueño del boliche, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios".Durante el breve tratamiento, la diputada(Frente de Todos), autora del proyecto, afirmó quey manifestó su adhesión a "la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”.Por Encuentro Federal, Margarita Stolbizer aseguró que “los familiares transmiten un sentimiento que nos interpela”.Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) señaló que “todos estamos de acuerdo que ese lugar merece tener esta simbología que se reclama para que la memoria perdure”.Por su parte, el cordobés Mario Negri, presidente del bloque radical, anunció queprevio a la sesión de la Cámara de Diputados prevista para este mes.