Murieron 31 personas por la caída de un autobús en un camino montañoso

Date 05.10.2022 time: 1155 AM

रेस्क्यू अपडेट रिखणीखाल बस दुर्घटना:-

Total Teams of SDRF reached at incident - 07

Total no of persons- 45-50

(approx)

Total Rescued persons -35

(Lightly Injured - 02)

( Injured - 18)

(Dead -15)

11 पुरुष 03 महिला 01 बच्चा pic.twitter.com/kAy0pShds1