Comenzó la concentración frente al Ministerio de Educación

EL LADO OSCURO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES OBLIGATORIAS EN CABA

Un especial de Télam

Estudiantes de escuelas secundarias se concentraban la mañana de este miércoles en la puerta de la sede del Ministerio de Educación porteño, para, “para que escuche los reclamos” de viandas de calidad nutritiva, soluciones a problemas de infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas, mientras cuatro colegios continúan con tomas.“Este miércoles a las 10, lxs estudiantes de los colegios tomados concentramos en la puerta del Ministerio de Educación de CABA (Carlos Perette 750) y no nos vamos a ir hasta que la ministra Soledad Acuña acceda, personalmente, a escuchar nuestros reclamos”, informó este martes el Centro de Estudiantes del Yrurtia en un comunicado.Los colegios secundarios que mantenían las tomas este miércoles eran la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la escuela Rodolfo Walsh, la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, y el Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Lengüitas.Sin embargo,En tanto, la Escuela Técnica N°6 Fernando Fader levantó la toma en la tarde de ayer en una votación que culminó con un abrazo al establecimiento.En este colegio, sus estudiantes realizaron trabajos para mejorar la infraestructura durante los días que mantuvieron la toma, junto a familiares de alumnos y docentes."Hubo primero limpieza general de las aulas a las que teníamos acceso, tres capas de pintura blanca a las paredes y pintura de pizarrón verde. Además, hubo un caso muy específico en el aula 1 en la cual tuvimos que poner enduido en agujeros y también arreglamos bancos y sillas rotas", contó a Télam Eri, alumna de la escuela.Por otra parte,en torno a las viandas y el refrigerio que reciben, la jornada extendida y las pasantías en empresas, pero al no llegar a un acuerdo decidieron retomar la medida.Frente a esto,en su sede habitual, mientras que el secundario se dicta en la actual sede de la Unicaba, avenida Paseo Colón 255, pese a la toma ratificada por los alumnos."El cambio en la sede laboral hacia un lugar bastante lejano a nuestra escuela, notificado por fuera de nuestro horario, es de por sí un problema. Pero lo principal es que esta convocatoria nos obliga a intervenir en un conflicto entre los estudiantes y las autoridades educativas, que debe ser resuelto por éstas. Situación que nos pone en un lugar impropio a nuestra tarea", sostuvieron docentes de la institución en un comunicado.En tanto, también se pronunciaronde los estudiantes en otro comunicado:, a fortalecer posibilidades de acuerdo y a ser fieles al rigor de las palabras que se plasmaron en el acta firmada por todos los presentes en el Ministerio de Educación".