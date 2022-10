Familias y docentes de educación especial piden no ser excluidos de las escuelas

Familiares de personas con discapacidad y docentes de educación especial realizan este martes un "semaforazo" en la intersección de Avenida Caseros y La Rioja, para pedir al Gobierno porteño que no excluya a los jóvenes mayores de 22 años de las Escuelas Especiales de Formación Integral.A través de un comunicado explicaron que faltan dos meses para que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, "excluyan a una nueva camada de jóvenes con discapacidad, sin que tengan un lugar a donde poder asistir el año que viene” y convocaron a un "semaforazo" para luego sumarse a la marcha educativa que se moviliza a la Jefatura de Gobierno.La convocatoria se da en el marco del paro docente que se realiza en escuelas porteñas, con movilización , en denuncia al "maltrato y el ajuste" a la educación y exigir una "urgente convocatoria a la mesa salarial".Al respecto, Eliana, mamá de Ignacio, un joven con espectro autista, perteneciente al colectivo de familias de personas con discapacidad, detalló a Télam que desde marzo de este año todos los chicos con discapacidad mayores de 22 años quedaron fuera de las escuelas de formación integral cuando anteriormente era hasta los 30 y en su lugar, el Gobierno porteño ofrece “talleres dos o tres veces por semana de 1 o 1.30 horas sin continuidad pedagógica, sin transporte y sin comedor”.Esto, explicó Eliana,, añadió."Ahora en diciembre egresan un montón de pibes más que también van a quedar afuera del sistema educativo, porque todo lo que ofrecen no tiene ni continuidad pedagógica, ni tiene que ver con la formación permanente de adulto con discapacidad y porque la resolución dice que los chicos tienen que egresar a un proyecto superador y eso no existe", indicaron en el comunicado.Y manifestaron:"El Gobierno de la Ciudad que en el relato plantea que quiere garantizar la inclusión y los 192 días de clases, en los hechos, ajusta, excluye y discrimina a la población más indefensa y más vulnerada”, concluyeron.