Malena Blanco, de Voicot: "La tortura animal se financia a través del engaño"

Una oveja cuelga muerta frente a la mirada de las demás, con el mismo destino. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

Los ojos detrás del camión "Primero, le dieron con un perno cautivo en la nuca, después la colgaron de una pata y mientras le latía el corazón la degollaron, llenaron baldes con su sangre, le cortaron las patas, las orejas, la abrieron al medio y la llamaron media res. Me pregunto ¿quien habrá sido capaz de comer tanto dolor?", reza el texto que acompaña la foto de una vaca instantes previos a entrar al matadero, en una publicación de Voicot.

Criadero de chanchos para consumo humano. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

"La violación es un puño en el ano, le levantan el estómago y la inseminan. Después de nueve meses, como nosotros, tiene al ternero que no puede tomar la leche porque la separan para el consumo humano"

Percutor en la cabeza de un ternero para asesinarlo y utilizarla para consumo humano. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

"Durante las épocas de separación en los campos se escuchan a las vacas gritar y llorar y del otro lado a sus crías hacer lo mismo, ese bebé es lo único bueno que le pasó en su vida de explotación y horror, y es separada a los dos días"

Ternero recién nacido en en un matadero. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

Conejo enjaulado utilizado como objeto para experimentos cosméticos. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

"Lo cultural", un sedante evasor

Trabajador de matadero pisa el cadáver de un cerdo tras ser sacrificado. / Foto: Instagram Aitor Garmendia

Una industria que crece alejada de la violencia animal

"Si tuviéramos todos un día de conciencia sobre lo que le hacemos a los demás animales, nos suicidamos" Malena Blanco, activista de Voicot

Martillos naumáticos que bajan su mazazo y golpean en las cabezas de las vacas, que gimen deformes hasta desvanecerse del dolor; cerdos amontonados, aturdidos previamente con picanas eléctricas para adormecerlos durante su viaje por la línea de sacrificio hasta la cuchilla final; una plaza de faena repleta de charcos de sangre putrefacta y gemidos de aquellos que ya tienen la suerte echada; cinco gallinas por jaula y un encargado que le corta el pico a los pollitos para que no se quejen.La contraparte a esta trágica escena, según el último relevamiento en 2020 hecho por la Unión Vegana Argentina, esEn la misma encuesta, indicó el estudio, otro 12% de los entrevistados se autopercibió como flexitariano, una definición híbrida que aplica a quienes han disminuido sustancialmente el consumo de carne, pero no la abandonaron en su totalidad.Bajo esos índices totales de veganos, vegetarianos y flexitarianos en el país, el relevamiento indicó que el 48% son hombres y el 52% mujeres, con una mayor concentración en edades que oscilan entre los 25 y 50 años.Desde 1977,decretada por la Unión Vegetariana Internacional –IVU por sus siglas en inglés-–porcina, ovina, vacuna, aviar o de peces- sin embargo, los ejes fundantes del vegetarianismo ortodoxo abrazan una causa mayor que no sólo busca evitar ingerir ciertos alimentos:Este organismo internacional, que fue fundado en 1908 en la ciudad de Dresde, en Alemania, define al vegetarianismo como “una dieta derivada de plantas, incluidos los hongos, las algas y la sal, y que excluye cualquier carne animal, con o sin el uso de productos lácteos, huevos y/o o miel” y recomienda una alimentación “sin ningún producto animal como una excelente manera de brindar muchos beneficios para los animales, las personas y el medio ambiente”.Sin embargo, esa descripción que interpela la problemática estrictamente desde lo alimenticio yPara profundizar acerca de cómo las usinas de consumo testean sus productos en animales y sobre los padecimientos que estos seres sintientes sufren en los mataderos y granjas de producción,y que realiza investigaciones en esos lugares para difundir y visibilizar de primera mano "las torturas" que el mercado aplica sobre los animales.es la frase de cabecera de esta organización que completa con palabras lo que Voicot materializa con su militancia todos los días, con Malena al frente de la lucha.Para ella, y en base a eso propone “cuestionar” este concepto porque, asegura, “muchos productos tienen explotación indirecta que generan consecuencias en animales” y uno debería ser, entonces, “lo más vegano que pueda”.Voicot profundiza en investigaciones sobre la crueldad en mataderos y otros ámbitos donde se vulnera la salud física y psícológica de los animales y,Pero, previo a esa sentencia que tristemente "libera" a los seres sintientes de las, ellos son sometidos a diferentes prácticas que, si una mínima porción de estas fueran aplicadas a cualquier ser humano, serían dignas del castigo más riguroso."Hay diferentes formas de explotación y diferentes padecimientos de acuerdo con la especie, todas sintientes, con un sistema nervioso central, que es lo que manda al cerebro la información del dolor, igual que nosotros", y detalló:Por otra parte,y logra "quebrar la voluntad de los animales, de su escencia animal, son obligados a generar acciones que van por fuera de su voluntad".Además,, por ejemplo, "son expuestos a todas esas consecuencias que podrían tener el uso del producto que están probando, se los pone en un lugar de inferioridad porque experimentan sobre animales sanos para cosas que son aplicadas a los humanos". Según relató "se los enferma a propósito para las investigaciones", al seguir "esta idea antropocentrista sobre que somos los unicos animales que tenemos conciencia y se justifica, en base a eso, todo lo demas".Ningúno de todos los animales utilizados para consumo humano se lleva la peor parte, todas lo son, no hay mejores. De alguna u otra manera, según denuncia Voicot, el destino de estos seres sintientes desemboca en enfermedad o muerte, todas agónicas. Entonces,"La violación es un puño en el ano, le levantan el estómago y la inseminan. Después de nueve meses, como nosotros, tiene al ternero que no puede tomar la leche porque la separan para el consumo humano. Después alejan a la vaca del ternero y durante las épocas de separación en los campos se escuchan a las vacas gritar y llorar y del otro lado a sus crías hacer lo mismo, ese bebé es lo único bueno que le pasó en su vida de explotación y horror, y es separada a los dos días", describió Malena.Cómo si esto fuera poco,, lamentó la activista.Una de las razones por las que que se consume carne a pesar de saber el sufrimiento animal de donde proviene, según la experienci de Malena, se debe a que"Hacerse cargo de lo que uno esta comiendo es hacerse cargo de un monton de otras cosas", señaló."La información sobre cómo repercute la comida en las personas o aquello que sucede en los mataderos o inlcuso qué es el veganismo, no te la da nadie, la tenes que ir a buscar, al sistema le servimos consumidores y debemos ser engañados, no hay otra forma de que sigamos financiando la explotación animal si no es a traves del engaño", cerró.Sobre asumir el rol individual como "eslabón de una cadena más grande de sufrimiento y opresión", Malena reflexionó que"La lucha por los derechos de los demás animales es muy grande y muy fuerte, muy intrínseca a nuestra sociedad y este sistema que tiene a los animales debajo de un modelo de producción atroz", consideró la militante."No es fácil sentarse a una mesa y decir yo no como animales, empieza a participar la psiquis de uno, una psiquis muy personal de todo esto que nos constituyó y todo esto que creemos ser. Estamos en un sistema capitalista, explotador y violento que ejerce su poder sobre los cuerpos de los otros: el nuestro, de los animales y de la tierra", lamentó.Uno de los motivos que genera preocupación entre quienes deciden transicionar hacia una dieta libre de sufrimiento animal radica enPara ello, la certificadora local Veg Argentina, expuso queEn el marco de una industria que crece, las empresas que están certificadas con el sello de Veg Argentina, que garantiza la conformidad del origen de las materias primas, aditivos y coadyuvantes utilizados en la elaboración de los productos, para verificar que no provengan de origen animal o derivados de animales,Este crecimiento, informaron, se debe la demanda de los clientes que exigían la garantía de que el producto que consumían era en su composición total alimento vegano, y capitalizó el 47,8% de las respuestas, mientras que el 43,5 decidió obtenerlo por propia cuenta para generar mayor credibilidad en su marca.