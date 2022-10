Télam entregó material inédito de la guerra de Malvinas al Archivo Nacional de la Memoria VER VIDEO

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, junto a la presidenta de Télam, Bernarda Llorente (Foto: Osvaldo Fantón).

🎥 "El Archivo Nacional de la Memoria brinda su experiencia para poder salvar material que construye la memoria colectiva de nuestra sociedad" afirmó el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora), en el acto de intercambio de material de archivo con Télam pic.twitter.com/cyIaF4gvcj — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 3, 2022

La agencia nacional de noticiasrealizó este lunes la entrega de lapara acervo del, en la sede de la, un conjunto de, identificadas a partir de los procesos de relevamiento y digitalización que se están realizando en la actualidad para poner en valor como patrimonio documental.Por su parte, las autoridades del ANM devolvieron a la Agencia documentación original de su acervo perteneciente al, obtenido en lassobre actividades oficiales durante la última dictadura cívico-militar, en movilizaciones de movimientos de derechos humanos y material de enviados especiales a las Islas Malvinas durante la guerra de 1982, en muchos casos inéditos aún."Este trabajo es para mantener la historia, que lamentablemente es trágica, pero es bueno que lo hayamos podido recuperar", dijo el secretario de Derechos Humanos,, al encabezar el acto.El funcionario también sostuvo que"Pensamos el Archivo Nacional de la Memoria como un archivo de puertas abiertas, y para que la documentación se difunda. La única forma de dar batalla a esos discursos de odio y a esa historia que no se quiere contar es abrir el archivo, compartir esta información con la sociedad", aseveró el funcionario nacional que estuvo acompañado de la presidenta de Télam,; del presidente del Archivo Nacional de la Memoria (ANM),o, y de la coordinadora de Gestión de Fondos Audiovisuales del ANM,Llorente consideró que el material devuelto a la agencia, que registró sucesos desde 1976 hasta 1989, es "inspirador porqueEquipos de ambas instituciones vienen trabajando en conjunto desde 2011 cuando firmaron un acuerdo para que el ANM pueda tratar, recuperar y digitalizar esta documentación perteneciente a la agencia vinculada a estos temas de derechos humanos y de las acciones del Estado."Nos devuelven el material, donde una parte importante es Malvinas, y nosotros", afirmó Llorente.Luego agregó que "la dictadura nos hizo creer que había poco material, pero cuando uno se pone a buscar ve que existe, el asunto es poder reconstruirlo y darle otro significado para las nuevas generaciones", afirmó la presidenta de la Agencia Télam.Llorente agregó que "recuperar los archivos tiene una importancia a nivel ciudadano porque es la c, pero también de, para ver qué nos pasó para no repetir esas cosas. Pensar y", concluyó.Magrin destacó que este intercambio de documentación histórica de la agencia de noticias "tiene un valor histórico, político, social y cultural"."Hay muchas fotografías de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hay mucho material nunca visto sobre la guerra de Malvinas, imágenes que nos devuelven rostros para poder pensar las historias de vida de esas personas, nos muestran la identidad de quienes fueron a la guerra", agregó.La coordinadora, que tuvo entre sus tareas visualizar y catalogar todo el material, destacó que "muchas de estas fotografías no se conocían, por eso hay que destacar el valor del trabajo de los fotógrafos que dejaron inscriptas esas memorias visuales que este lunes nos permiten recuperar esas luchas colectivas", dijo, y destacó el valor del trabajo compartido y los lazos históricos entre ambas instituciones públicas.